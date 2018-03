1000MERCIS : baisse des résultats en 2017

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

1000Mercis a réalisé en 2017 un résultat net en baisse de 14% à 5,3 millions d'euros. Le résultat net avant amortissement des survaleurs s’établit à 5,9 millions, en repli de 12%. Le résultat d'exploitation est ressortie à 8,1 millions, en baisse de 14%.Cette diminution traduit notamment par un effort de recrutement accru en France et à l'international afin d'accélérer la croissance, une baisse de marge sur les activités de messaging SMS, conséquence d'un environnement de marché difficile, l'investissement du groupe pour son développement à l'international : ouvertures de filiales notamment à Milan, Montréal, Tel-Aviv et Amsterdam en 2017.En 2017, le chiffre d'affaires consolidé du groupe 1000mercis s'élève à 58,7 millions, en croissance de 5%.Afin de recentrer ses activités et d'augmenter sa lisibilité, le groupe a décidé de céder ses activités de liste de mariage. Un protocole de cession a été signé. L'impact financier de cette cession n'est pas significatif à l'échelle du groupe.Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale annuelle qui se réunira le 6 juin 2018, la distribution d'un dividende de 2 euros par action au titre de l'exercice 2017. Cette augmentation exceptionnelle du dividende marque la confiance du groupe dans son positionnement et sa capacité à croître de manière rentable.