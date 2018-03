1000mercis : résultat net de 5,3 ME en 2017

23/03/2018 | 18:30

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'élève à 58,7 ME en 2017, en croissance de 5% par rapport à 2016.



Le résultat d'exploitation est en baisse de 14% à 8,1 ME. Le résultat net avant amortissement des survaleurs s'établit à 5,9 ME. Il intègre un résultat financier de -0,5 ME et une charge d'impôt sur les sociétés de 1,9 ME.



Le résultat net de l'ensemble consolidé s'élève à 5,3 ME. La trésorerie nette en propre s'établit à 11,7 ME. La trésorerie disponible ressort à 32,5 ME.



Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale annuelle qui se réunira le 6 juin 2018, la distribution d'un dividende de 2 E par action au titre de l'exercice 2017.



