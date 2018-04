1Spatial : Land & Property Services («LPS») en Irlande du Nord attribue un contrat de 1,6 millions £ à 1Spatial 0 0 19/04/2018 | 09:32 Envoyer par e-mail :

1Spatial, la société mondiale de solutions et de logiciels géospatiaux est heureuse d'annoncer qu'elle a remporté un important contrat d'une valeur de 1,6 million de livres pour fournir ses logiciels et ses services à Land & Property Services («LPS») en Irlande du Nord. LPS est l'organisation nationale de cartographie pour l'Irlande du Nord et a la responsabilité de générer des produits de cartographie précis et à jour. L'organisation a besoin de données spatiales très précises et d'informations associées pour répondre aux demandes croissantes des clients. La solution logicielle de 1Spatial a été identifiée comme la solution de la plus haute qualité pour répondre efficacement à ce besoin critique. La valeur totale du contrat pour 1Spatial est de 1,6 M £. Les frais totaux de 1,3 M £ sur cinq ans comprennent la fourniture de logiciels, du support, de la maintenance et des services. De ce montant, environ 0,4 M £ sera reconnu au 31 janvier 2019, le reste étant susceptible d'être également reconnu sur la période restante. Les 0,3 M £ restants sont liés au support et à la maintenance prolongés pour les années d'option 6-10. Grâce à ce contrat, 1Spatial s'appuiera sur les logiciels existants déjà en place pour acheminer LPS vers la suite complète 1Spatial Management Suite, sécurisant et augmentant les futurs revenus récurrents de 1Spatial. 1Spatial Management Suite (1SMS), incluant les modules de base de 1Integrate, aidera LPS à maintenir l'exactitude de ses données en fournissant un flux de travail automatisé permettant aux utilisateurs d'identifier un domaine d'intérêt, d'extraire les données pour effectuer les mises à jour et de valider les modifications avant de renvoyer les données à la base de données centrale. En outre, la gestion automatique des données fournie par 1Spatial Management Suite assure une orchestration et une organisation efficaces dans l'ensemble des données de LPS, ce qui garantit la livraison de données précises et opportunes aux clients. Les services permettront à LPS d'intégrer ses systèmes et de soutenir l'innovation au sein de ses produits et services au cours des 5 à 10 prochaines années. Claire Milverton, CEO de 1Spatial a commenté: 'Nous avons une solide réputation dans le domaine de la gestion du territoire et des organisations gouvernementales et nous sommes ravis de poursuivre sur cette lancée en annonçant ce contrat passionnant avec Land & Property Services. Ce succès témoigne de notre approche consistant à placer nos équipes au centre des clients pour soutenir leurs ambitions et optimiser la valeur qu'ils tirent de nos logiciels et solutions de haute qualité. Nous travaillons avec LPS depuis plus de 15 ans et sommes ravis de poursuivre et d'étendre ce partenariat pour 10 années supplémentaires afin de soutenir leur stratégie d'innovation et de croissance.' La Sté 1Spatial plc a publié ce contenu, le 19 avril 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le19 avril 2018 07:31:10 UTC. Document originalhttps://1spatial.com/news/2018/04/land-property-services-lps-en-irlande-du-nord-attribue-un-contrat-de-16-millions-1spatial/ Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/E78D42B57C3995308CBBB1BFC0F43B9FEE04E643