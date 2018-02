3D Signatures Inc. / 3D Signatures Inc. annonce les résultats positifs de son essai de développement évaluant son test Telo-HL(TM) pour le lymphome de Hodgkin . Processed and transmitted by Nasdaq Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

TORONTO, le 20 février 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - 3D Signatures Inc. (TSX-V : DXD) (OTCQB : TDSGF) (FSE : 3D0) (la « Société » ou « 3DS ») est heureuse d'annoncer qu'une analyse préliminaire d'une tierce partie des données d'essai pour Telo-HL(TM), test de 3DS en cours de développement pour le lymphome de Hodgkin (HL), montre que la plateforme TeloView(TM) de la Société est capable de distinguer, avec un haut degré de signification, des différences multiples entre un groupe de patients répondant à la chimiothérapie ABVD standard et un groupe qui rechute ou est réfractaire au traitement au cours des 12 premiers mois.

Telo-HL(TM) vise à fournir aux cliniciens le premier biomarqueur permettant d'identifier les 15 % à 20 % des nouveaux patients atteints d'HL qui échoueront probablement à la chimiothérapie standard et qui devraient être immédiatement considérés pour recevoir un traitement plus avancé ou être inclus dans des essais cliniques afin d'accéder aux traitements émergeants tels que les immunothérapies.

3DS a établi une méthodologie cliniquement conforme pour l'application de son procédé TeloView(TM) aux échantillons diagnostiques de biopsie de lymphome hodgkinien, en utilisant une technologie d'imagerie plus sensible que celles de ses précédents essais HL. Des échantillons provenant de plus de 400 patients atteints d'HL (qui ont ensuite été traités par ABVD) ont été traités pour cet essai, à partir de quatre sites hospitaliers participant situés au Canada et en Europe. Le procédé 3DS à trois étapes a été appliqué, comprenant un test FISH co-immuno-télomères de laboratoire humide, une imagerie tridimensionnelle (avec identification de 30 cellules de Hodgkin et 30 cellules de Reed-Sternberg), suivis par l'analyse logicielle TeloView(TM).

L'analyse des télomères multiparamétrique avec TeloView(TM) a été réalisée par 3DS (en aveugle vis à vis de l'état du patient), puis les résultats ont été partagés avec le partenaire expert en statistiques BioStat Solutions Inc. (« BSSI ») qui a comparé les données TeloView(TM) aux résultats cliniques correspondants pour les patients et a identifié des différences de groupe très significatives suivant plusieurs paramètres TeloView(TM).

« BSSI est ravie de collaborer avec 3DS, en l'aidant à garantir que la qualité des données utilisées est conforme aux normes les plus élevées et qu'elles sont en mesure de fournir la meilleure analyse possible de cette technologie prédictive pour le traitement du HL », commente Ronald L. Bromley, PDG de BioStat Solutions, Inc.

« Nous estimons que ces résultats découlant de l'application de notre plateforme TeloView(TM) au lymphome de Hodgkin sont si forts, que la Société va désormais procéder avec une plus grande confiance au développement du modèle de score final pour son test Telo-HL(TM) afin de prévoir la réponse au niveau individuel du patient, » déclare Jason Flowerday, PDG de 3D Signatures. « C'est une excellente nouvelle pour le programme Telo-HL(TM), et nous demeurons en bonne voie pour achever toutes les phases de développement du test et de la validation analytique d'ici avril 2018 ».

La Société a l'intention de soumettre le travail complet de développement et de validation de tests à une revue clinique très réputée pour publication au cours du second semestre 2018.

« Cet essai s'appuie sur le travail de base effectué dans le laboratoire universitaire du Dr. Sabine Mai visant à établir le profilage des télomères 3D en tant que nouvelle plateforme de biomarqueurs. Nous voyons cela comme un nouveau paradigme de tests de stabilité génomique applicable largement à travers la recherche d'essais cliniques et la médecine de laboratoire », a fait remarquer le Dr Kevin Little, Conseiller scientifique en chef (CSO) de 3D Signatures.

À propos de Telo-HL(TM)

Propulsé par la plateforme logicielle exclusive TeloView(TM) de 3DS, Telo-HL(TM) est destiné à fournir aux cliniciens le premier ensemble de biomarqueurs qui permettra de distinguer les patients qui répondront à la chimiothérapie standard ABVD, des 15 % à 20 % de patients qui échoueront à la chimiothérapie standard et qui seront réfractaires ou rechuteront au cours de la première année. La Société s'attend à ce que Telo-HL(TM) profite aux patients cherchant un traitement personnalisé et permette de réaliser des économies significatives aux les payeurs et les assureurs qui sont actuellement surchargés de traitements et de procédures coûteux qui pourraient être inutiles si les patients pouvaient bénéficier des traitements plus ciblés et plus efficaces au début du traitement.

À propos de BSSI

BioStat Solutions, Inc. (BSSI) est une société privée de services professionnels proposant une expertise statistique et bioinformatique aux sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques ainsi qu'au gouvernement et à ses sous-traitants. L'équipe diversifiée de statisticiens, bioinformaticiens, épidémiologistes et généticiens de BSSI apporte des réponses aux questions analytiques complexes et stimulantes. Que le client soit confronté à des problèmes de big data ou de l'apprentissage machine, ou qu'il cherche de nouvelles stratégies de biomarqueurs ou de dispositifs de diagnostic, BSSI donne des résultats solides pour une prise de décision efficace. Pour en savoir plus, consulter le site Web de BSSI : http://www.biostatsolutions.com.

À propos de 3DS

3DS (TSX-V : DXD ; OTCQB : TDSGF ; FSE : 3D0) est une société de médecine personnalisée avec une plateforme logicielle exclusive, TeloView(TM), conçue pour prévoir l'évolution de certaines maladies et adapter les options de traitement à chacun des patients. La technologie est basée sur l'analyse tridimensionnelle des télomères, les bouchons de protection aux extrémités des chromosomes. La plateforme logicielle TeloView(TM) de 3DS mesure l'organisation du génome et sa correspondance ; le stade d'une maladie donnée, la vitesse de progression de la maladie, la façon dont les différentes maladies répondent aux diverses thérapies, et l'efficacité mais aussi la toxicité d'un médicament. Le logiciel d'imagerie exclusif de 3DS est conçu pour aller au-delà de l'identification du patient souffrant d'une maladie ou d'une condition spécifique. La plateforme TeloView(TM) est conçue plutôt pour informer les cliniciens et les patients sur la façon de personnaliser le traitement et de gérer au mieux la maladie d'une personne en fonction de son unique TeloView ScoreTM. Alors que les soins de santé évoluent de plus en plus vers des approches mieux informées et centrées sur le patient, la Société entend que la plateforme TeloView(TM) propose des médicaments personnalisés qui permettent de meilleurs traitements, conduisant à de meilleurs résultats.

La plateforme TeloView(TM) est soutenue par 25 études cliniques impliquant plus de 3 000 patients et 20 cancers différents ainsi que la maladie d'Alzheimer. 3DS bénéficie de vingt années de recherche, de 25 millions de dollars d'investissements non dilutifs dans sa plateforme et de plus de 130 publications d'appui, et détient un portefeuille de brevets liés à l'analyse des télomères tridimensionnelle des maladies prolifératives, y compris (mais sans s'y limiter) les troubles hématologiques tels que le lymphome de Hodgkin, le myélome multiple et la leucémie myéloïde chronique. Le portefeuille de propriété intellectuelle de 3DS couvre également le cancer de la prostate, le cancer du sein, le cancer du poumon, le mélanome, le cancer colorectal et la maladie d'Alzheimer.

Pour en savoir plus, consulter le site Web de la Société sur : http://www.3dsignatures.com.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Jason Flowerday

PDG et Directrice administrative

416-673-8487

investors@3dsignatures.com

Avertissement relatif aux déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs qui constituent des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable (« Déclarations prospectives »). Toutes les déclarations contenues dans le présent document, autres que les déclarations de faits historiques, sont des déclarations prospectives et sont assujetties à divers risques et incertitudes connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de ceux présentés dans les déclarations prospectives. Souvent, mais pas toujours, ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes tels que « estimations », « potentiel », « ouvert », « futur », « suppose », « prévoit », « anticipe », « croit », « peut », « continue », « s'attend », « planifie », « va », « être », ou des déclarations que des événements « pourraient » ou « devraient » se produire ou être accomplis, et des expressions similaires, y compris des variations négatives.

Ces déclarations prospectives reflètent les opinions actuelles de la Société à l'égard d'événements futurs, sont assujetties à des risques et incertitudes et sont nécessairement fondées sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que jugées raisonnables par 3DS à la date de ces déclarations sont intrinsèquement sujettes à d'importantes incertitudes et éventualités médicales, scientifiques, commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales. De nombreux facteurs de risque pourraient faire en sorte que les résultats, performances, réalisations, perspectives ou opportunités réels de la Société soient sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs pouvant être exprimés ou impliqués par ces déclarations prospectives, y compris les risques liés au pouvoir discrétionnaire de la direction de 3DS sur l'application réelle du produit net et la capacité d'affecter le produit différemment de ce qui est décrit ici ; le risque que le test Telo-HL(TM) ne soit pas commercialisé en tant que LDT d'ici le premier trimestre 2018, voire pas du tout ; les incertitudes liées aux essais cliniques et au développement de tests de 3DS ; les risques liés à la volatilité du prix des actions ordinaires de 3DS ; les risques liés à la possibilité que les actionnaires de 3DS subissent une dilution ; les risques liés aux exigences de 3DS en matière de financement supplémentaire et d'accès futur au capital, y compris le risque que les produits générés dans le cadre du Placement privé soient insuffisants pour financer les objectifs commerciaux de 3DS ; le risque que le rendement positif d'un investissement dans des actions ordinaires de 3DS ne soit pas garanti ; les risques liés à l'intention de 3DS de conserver ses bénéfices et de ne pas verser de dividendes en espèces sur ses actions ordinaires dans un avenir prévisible ; les risques liés au stade précoce de développement de 3DS ; le risque que les tests de 3DS ne soient pas déployés avec succès ; les risques liés à la dépendance de 3DS envers des tiers, y compris des partenaires de collaboration, des concédants de licence et d'autres ; les risques liés au recrutement des essais cliniques de 3DS ; qu'il n'existe actuellement aucun marché pour les produits de 3DS et que ce marché pourrait être lent à se développer, voire pas du tout ; les risques liés à la dépendance de 3DS vis-à-vis du personnel clé ; les risques liés à la nature concurrentielle de l'industrie de la biotechnologie ; les risques liés à l'historique d'exploitation limité de 3DS, au manque de chiffre d'affaires, à l'historique des pertes et à l'incapacité de s'assurer que l'entreprise réalisera des bénéfices à l'avenir ou que la rentabilité sera maintenue ; les risques liés à la réglementation gouvernementale ; les risques liés aux changements technologiques rapides ; les risques liés au fait que le logiciel de 3DS peut maintenant ou à l'avenir contenir des erreurs, bogues ou vulnérabilités non détectés ; le risque que 3DS ou ses administrateurs et dirigeants fassent l'objet de diverses poursuites civiles ou autres, avec ou sans fondement, y compris des réclamations en responsabilité du fait du produit ; les risques liés à la protection des droits de propriété intellectuelle de 3DS ; les risques liés à l'expérience de vente, de marketing et de distribution limitée de 3DS ; les risques liés à la possibilité que les administrateurs et dirigeants de 3DS soient en conflit d'intérêts du fait de leur emploi ou de leur affiliation avec des tiers , les risques liés à l'utilisation et au stockage des informations personnelles de 3DS et le respect des droits relatifs au respect de la vie privée, ainsi que les risques décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans le rapport de gestion et d'analyse de la Société daté du 29 novembre 2017 et déposé sur SEDAR. Bien que la Société ait tenté d'identifier des facteurs importants pouvant entraîner des différences significatives entre les mesures, événements ou résultats réels et ceux décrits dans les Déclarations prospectives, il peut y avoir d'autres facteurs qui peuvent entraîner des mesures, événements ou résultats différents de ceux attendus, estimés ou prévus.

En formulant les déclarations prospectives, la Société a considéré diverses hypothèses importantes, y compris, mais sans s'y limiter, l'obtention de résultats positifs des essais cliniques et des initiatives de recherche et développement actuels et prévus de 3DS ; que le test Telo-HL(TM) sera commercialisé en tant que LDT d'ici le premier trimestre de 2018 ; l'obtention des approbations réglementaires concernant les essais cliniques de 3DS qui sont actuellement en cours ou qui pourraient être lancés à l'avenir ; la capacité de 3DS à développer avec succès ses tests ; des hypothèses quant aux conditions commerciales générales et à la conjoncture économique ; que les relations positives actuelles de 3DS avec les tiers continueront ; la disponibilité de financements futurs à des conditions raisonnables ; la capacité de 3DS à attirer et conserver du personnel qualifié ; les hypothèses concernant la concurrence sur le marché et les produits et technologies offerts par les concurrents de 3DS ; et la capacité de 3DS à protéger les brevets et les droits de propriété.

3DS estime que les hypothèses et attentes reflétées dans les Déclarations prospectives de ce communiqué de presse sont raisonnables, mais rien ne garantit que ces attentes se révéleront exactes. Les lecteurs de ce communiqué sont invités à ne pas fier indûment aux Déclarations prospectives. Ces informations ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse ; 3DS ne mettra pas nécessairement à jour ces informations, à moins que les lois sur les valeurs mobilières ne l'exigent.

Ni la TSX Venture Exchange, ni son Regulation Service Provider (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la TSX Venture Exchange) n'assument la responsabilité du caractère adéquat ou de l'exactitude du présent communiqué.