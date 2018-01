3M dépasse les attentes et choie ses actionnaires

New York (awp/afp) - Le groupe américain 3M (MMM) Corporation, qui fabrique notamment des rubans adhésifs, équipements de sécurité et médicaux, a relevé jeudi ses objectifs financiers pour 2018 après avoir dépassé les attentes lors de l'année écoulée.

Il a également dans la foulée versé 4,9 milliards de dollars à ses actionnaires sous la forme de rachats d'actions (2,1 milliards) et surtout d'un gros dividende (2,8 milliards).

Lors du quatrième trimestre, l'entreprise a dégagé un bénéfice net de 523 millions de dollars, divisé par plus de deux comparé à il y a un an, mais ce plongeon est dû essentiellement à une charge exceptionnelle de 762 millions de dollars liée à la récente réforme fiscale adoptée aux Etats-Unis.

Hors éléments exceptionnels et rapporté par action, le bénéfice ressort à 2,10 dollars, contre 2,03 dollars anticipés par les marchés financiers.

Sur l'année, le bénéfice net est de 4,86 milliards de dollars, en baisse de 3,8% sur un an.

A terme, la nouvelle législation fiscale devrait être positive pour 3M car son taux d'imposition en 2018 sera compris entre 20 et 22% contre de 26 à 27% anticipé précédemment.

Tiré par les ventes des rubans adhésifs et des équipements fournis aux industries automobile et aéronautique, le chiffre d'affaires a progressé de 9% à 7,99 milliards sur le trimestre sous revue et de 5,1% à 31,66 milliards sur l'ensemble de l'exercice.

Pour 2018, 3M a relevé ses prévisions et s'attend désormais à un bénéfice par action compris entre 10,20 et 10,70 dollars contre de 9,60 à 10 dollars auparavant. Cet optimisme s'explique par l'accélération de la croissance économique aux Etats-Unis et une reprise dans le reste du monde.

A Wall Street, le titre bondissait de 2,58% à 253,90 dollars vers 14H10 GMT dans les échanges électroniques de pré-séance. Membre du Dow Jones, indice regroupant les trente valeurs vedettes de la place new-yorkaise, il a gagné plus de 40% lors des douze derniers mois.

afp/rp