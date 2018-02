Accusé d'avoir pollué l'eau, 3M va verser 850 M USD au Minnesota

New York (awp/afp) - Le groupe américain 3M (MMM) Corporation, accusé d'avoir pendant plus de cinquante ans pollué l'eau et les sols du Minnesota, va verser 850 millions de dollars à l'Etat pour solder les poursuites, selon des communiqués diffusés mardi.

L'entreprise basée depuis plus de 115 ans à St Paul, la capitale de cet Etat du nord des Etats-Unis, a précisé avoir conclu un accord avec les autorités locales afin de clore une procédure liée "à la présence de certains PFC (composés perfluorés) dans l'environnement".

Selon le bureau du procureur général qui avait engagé les poursuites, 3M a rejeté des déchets liés à la fabrication de PFC dans le sol et les eaux de la zone urbaine regroupant les villes de Minneapolis et St Paul des années 1950 aux début des années 2000.

Ces composés chimiques servaient entre autre à la production d'un nettoyant pour tapis et étaient vendus au groupe DuPont pour la fabrication de produits contenant du Teflon.

L'argent versé par 3M servira à financer un fonds dédié entre autres à la qualité de l'eau.

"Même si nous ne pensons pas qu'il existe un problème de santé publique lié au PFC, 3M va travailler avec l'Etat sur ces projets importants", a déclaré John Banovetz, responsable de la recherche et du développement au sein de l'entreprise, cité dans le communiqué.

"Cet accord est une avancée très importante pour la protection des plus de 67.000 habitants du Minnesota vivant dans la zone est de la métropole, et qui méritent une eau propre à la consommation", a déclaré dans un communiqué distinct le gouverneur de l'Etat, Mark Dayton.

