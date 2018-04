3M : abaisse ses objectifs 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupe industriel 3M a abaissé ses 2018. Il cible désormais un bénéfice par action ajusté compris entre 10,20 et 10,55 dollars contre de 10,20 à 10,70 dollars précédemment. Le revenu est attendu en croissance organique de 3% à 4% contre de 3% à 5% auparavant. Au premier trimestre, le bénéfice net a atteint 602 millions de dollars, soit 98 cents par action, contre 1,323 milliard de dollars ou 2,16 dollars par action, un an plus tôt. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 2,50 dollars, en ligne avec les anticipations.Les revenus ont augmenté de 7,7% à 8,3 milliards de dollars alors que le marché visait 8,2 milliards. La progression retombe à 2,8% en organique.