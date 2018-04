Le conglomérat industriel 3M abaisse ses prévisions, le titre dévisse

New York (awp/afp) - Le groupe américain 3M (MMM) Corporation, qui fabrique notamment des rubans adhésifs et des équipements de sécurité et médicaux, a abaissé mardi son objectif financier annuel après de lourdes charges au premier trimestre, ce qui affectait le titre.

Le bénéfice net a été divisé par plus de deux lors des trois premiers mois de l'année, ressortant à 302 millions de dollars, contre 1,32 milliard à la même période plus tôt, selon un communiqué.

Ce résultat s'est traduit par un bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du nord, de 2,50 dollars contre 2,51 dollars attendus en moyenne par les analystes.

L'entreprise explique avoir dû inscrire dans ses comptes trimestriels des charges d'un montant total de 1,1 milliard de dollars, dont une d'un montant de 217 millions portant sur un contentieux fiscal.

L'autre, beaucoup plus importante, est de 897 millions de dollars et résulte d'un accord conclu en février pour solder un litige juridique l'opposant à l'Etat du Minnesota (nord) où il est basé depuis la création de l'entreprise il y a 115 ans.

Les autorités locales l'accusaient d'avoir pollué l'eau et les sols de l'Etat via les déchets liés à la fabrication de PFC dans la zone urbaine regroupant les villes de Minneapolis et St Paul des années 1950 aux début des années 2000.

Ces composés chimiques servaient entre autre à la production d'un nettoyant pour tapis et étaient vendus au groupe DuPont pour la fabrication de produits contenant du Teflon.

L'accord conclu avec l'Etat du Minnesota va également affecter les résultats annuels, a averti 3M mardi en abaissant son principal objectif financier annuel.

Le bénéfice par action ajusté devrait désormais être compris entre 10,20 et 10,55 dollars contre de 10,20 à 10,70 dollars auparavant. Les analystes attendent, eux, 10,54 dollars.

A Wall Street, le titre dévissait de 3,99% à 207,31 dollars vers 12H35 GMT dans les échanges électroniques de pré-séance, en dépit des assurances du PDG Inge Thulin que le groupe allait dégager de "solides" résultats en 2018.

Le chiffre d'affaires trimestriel a progressé, lui, de 7,7% à 8,3 milliards de dollars, supérieur aux 8,25 milliards anticipés par les analystes financiers.

afp/rp