Creation Tapeten : 03/21/18 - Four Seasons

La nature s'invite chez vous avec nos papiers peints ornés de libellules au trait filigrane, de grues cendrées, de sarments de feuilles ou de branches de sapin. Les dessins graphiques élégants et sobres à la fois associés à des unis assortis transforment vos murs en un charmant jardin vertical. Les décors sobres mais au style énergique, déclinés dans des tons discrets de gris, beige, rose, curry, bleu et vert, créent une atmosphère douce et intimiste qui invite à s'arrêter un moment et à laisser place à la détente. Un sentiment de paix et de tranquillité s'installe, un véritable retour aux sources.

Collection : Four Seasons

Marque : A.S. Création / Private Walls

Matériau : Intissé

Période de validité de la collection : 2020

Contenu : 40 papiers peints, 2 impressions numériques

Download :



Communiqué de presse 'Four Seasons'

Ici vous pouvez consulter en ligne nos papiers peints de la Collection 'Harmony in Motion by Mac Stopa'