Creation Tapeten : 03/22/18 - Titanium 2

Tout comme la collection précédente, la nouvelle collection de papiers peints « Titanium 2 » créée par A.S. Création est unique en son genre. Les motifs graphiques de ligne élégante et stylisée instaurent une ambiance d'habitat moderne et raffinée particulièrement mise en valeur par une surface structurée aux effets mats-brillants.

Les motifs élégants séduisent par leurs lignes luxueuses et exclusives.

Vous pouvez donner libre cours à votre créativité. En effet tous les motifs se laissent combiner à l'infini avec des unis assortis pour un style d'habitat personnalisé.

Des couleurs douces dans des tons de beige et de blanc se mêlent à des touches de couleur plus vives de rouge, bleu pétrole, noir et effets métalliques.

Afin de mieux répondre aux exigences de la collection « Titanium 2 », les papiers peints se caractérisent par leur surface stable dimensionnellement et résistante à l'abrasion.

Collection : Titanium 2

Marque : Livingwalls

Matériau : Intissé

Période de validité de la collection : 2020

Contenu : 40 papiers peints

Download:

Communiqué de presse 'TItanium 2'

Ici vous pouvez consulter en ligne nos papiers peints de la Collection 'Titanium 2'