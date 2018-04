A2MICILE : l'AMF valide l'offre publique de retrait, la cotation reste suspendue

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'AMF a jugé conforme le projet d'offre publique de retrait déposée sur la société A2micile par le concert que forment Joël Chaulet (président du Conseil d'administration), Estelle Vogel (administratrice), Alain Lerasle (administrateur), Vincent Chaulet (administrateur) et l'entreprise VLC qu'ils contrôlent. Le concert détient aujourd'hui 1 036 949 actions A2micile soit 94,76% du capital et 96% des droits de vote de la société.VLC Holding s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 45,30 euros la totalité des actions A2micile non détenues par les membres du concert, soit 54 711 actions A2micile, représentant 4,9998% du capital et 3,83% des droits de vote de cette société.La suspension de la cotation des actions A2micile est maintenue jusqu'à nouvel avis.