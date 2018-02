A2MICILE : se prépare à sortir de la Bourse, le cours s'ajuste au prix du retrait

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A2micile bondit de 15,38% à 45 euros. Le titre du spécialiste des services à la personne se rapproche ainsi du prix de 45,30 euros proposé dans le cadre d'une offre publique de retrait (OPR), qui sera suivie d'un retrait obligatoire de l'action, que prévoient de déposer ses dirigeants et fondateurs. Le projet devrait être soumis à la conformité de l'AMF dans le courant du mois de mars 2018.Avec cette opération, les dirigeants d'A2micile prennent acte du fait que la liquidité du titre est quasiment inexistante dans la mesure où, fin décembre, le concert que forment Joël Chaulet (président du Conseil d'administration), Estelle Vogel (administratrice), Alain Lerasle (administrateur), Vincent Chaulet (administrateur) et l'entreprise VLC qu'ils contrôlent, détenait plus de 89% du capital et plus de 92% des droits de vote de la société.Cette mainmise s'est d'ailleurs renforcée ces derniers jours puisque VLC a acquis un bloc de 64 736 actions A2micile représentant 5,92% du capital et 4,06% des droits de vote, pour 2,9 millions d'euros. Suite à cette montée au capital, et compte tenu des 2 596 actions auto-détenues par A2micile, les actionnaires minoritaires représentent moins de 5% du capital et de 3,83% des droits de vote.A2micile devrait ainsi tourner la page de la Bourse où le spécialiste des services à la personne est entré en juillet 2011. L'action a été introduite en Bourse à 11,43 euros pour une capitalisation de 12,5 millions d'euros. A 45,30 euros, A2micile est valorisé plus de 49 millions d'euros.