Strasbourg, le 6 avril 2018

OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT SUIVIE

D'UN RETRAIT OBLIGATOIRE

PORTANT SUR LES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ

INITIÉE PAR LA SOCIÉTÉ

VLC HOLDING

agissant de concert avec M. Joël CHAULET, Mme Estelle VOGEL, M. Alain LERASLE et M. Vincent CHAULET

PRESENTÉE PAR

COMMUNIQUÉ CONJOINT DE MISE À DISPOSITION

DE LA NOTE D'INFORMATION CONJOINTE ET DES DOCUMENTS « AUTRES INFORMATIONS » RELATIF AUX CARACTÉRISTIQUES, NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIÈRES ET COMPTABLES DE VLC HOLDING ET D'A2MICILE EUROPE



Prix de l'offre :

45,30 euros par action A2MICILE EUROPE



durée de l'offre :

10 jours de négociation

AVIS IMPORTANT A l'issue de l'offre publique de retrait faisant l'objet de la note d'information conjointe, la procédure de retrait obligatoire prévue par l'article L. 433-4 II du code monétaire et financier sera mise en oeuvre. Les actions A2MICILE EUROPE qui n'auront pas été apportées à l'offre publique de retrait seront transférées (à l'exception des actions auto-détenues par la Société) à compter du jour de négociation suivant le jour de clôture de l'offre publique de retrait à la société VLC HOLDING moyennant une indemnisation de 45,30 euros par action A2MICILE EUROPE, nette de tous frais.

Le présent communiqué de presse est établi et diffusé conjointement par VLC HOLDING et A2MICILE EUROPE conformément aux dispositions de l'article 231-27 ainsi que de l'article 231-28 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l' « AMF »).

En vertu des dispositions de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier et de l'article 231-23 de son règlement général, l'AMF a, en application de sa décision de conformité du 5 avril 2018, apposé le visa n° 18-114 sur la note d'information établie conjointement par VLC HOLDING et A2MICILE EUROPE dans le cadre de l'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire initiée par VLC HOLDING et visant les actions de A2MICILE EUROPE non encore détenues par VLC HOLDING ainsi que M. Joël CHAULET, Mme Estelle VOGEL, M. Alain LERASLE et M. Vincent CHAULET (à l'exception des actions auto-détenues par la Société) (l' « Offre »).

Conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF, les documents « autres informations » relatifs aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de VLC HOLDING et d'A2MICILE EUROPE ont été déposés auprès de l'AMF le 5 avril 2018 et sont mis à la disposition du public ce jour.

La note d'information conjointe visée par l'AMF est disponible sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de la société A2MICILE EUROPE (finance.a2micile.com) et peut être obtenu sans frais auprès de :

VLC HOLDING

48, rue du Faubourg de Saverne

67000 Strasbourg A2MICILE EUROPE

48, rue du Faubourg de Saverne

67000 Strasbourg SWISSLIFE BANQUE PRIVÉE

7, place Vendôme

75001 Paris

Le document « autres informations » relatif aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de VLC HOLDING est disponible sur les sites Internet d'A2MICILE EUROPE (finance.a2micile.com) et de l'AMF (www.amf-france.org) et peut être obtenu sans frais auprès de VLC HOLDING et SWISSLIFE BANQUE PRIVÉE aux adresses mentionnées ci-dessus.

Le document « autres informations » relatif aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables d'A2MICILE EUROPE est disponible sur les sites Internet d'A2MICILE EUROPE (finance.a2micile.com) et de l'AMF (www.amf-france.org) et peut être obtenu sans frais auprès d'A2MICILE EUROPE et SWISSLIFE BANQUE PRIVÉE aux adresses mentionnées ci-dessus.

Préalablement à l'ouverture de l'Offre, l'AMF publiera un avis d'ouverture et de calendrier de l'Offre, et Euronext Paris publiera un avis annonçant le calendrier et les principales caractéristiques de l'Offre ainsi que les conditions de mise en oeuvre du retrait obligatoire, et notamment sa date de prise d'effet.

L'offre est faite exclusivement en France. Le présent communiqué ne constitue pas une offre au public. La diffusion de ce communiqué, l'Offre et l'acceptation de l'Offre peuvent faire l'objet dans certains pays d'une règlementation spécifique. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer. VLC HOLDING et A2MICILE EUROPE déclinent toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.

Contact :

A2micile



Relations investisseurs

Joël Chaulet

Tél : 03 88 60 66 30

joel.chaulet@a2micile.com

