A2micile Europe : feu vert de l'AMF au projet d'OPR-RO

06/04/2018 | 14:20

L'AMF a déclaré conforme le projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire (OPR-RO) visant les actions A2micile Europe, déposé par SwissLife Banque Privée pour le compte de VLC Holding, laquelle agit de concert avec Joël Chaulet, Estelle Vogel, Alain Lerasle et Vincent Chaulet.



VLC Holding s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 45,30 euros la totalité des 54.711 actions non détenues par les membres du concert susvisé, représentant 4,9998% du capital et 3,83% des droits de vote de cette société.



Une nouvelle information sera publiée pour faire connaître le calendrier de l'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire. Dans cette attente, la suspension de la cotation des actions est maintenue jusqu'à nouvel avis.



