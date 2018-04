A2micile Europe : l'OPR-RO démarre ce lundi

09/04/2018 | 10:41

L'AMF a annoncé que l'offre publique de retrait

suivie d'un retrait obligatoire (OPR-RO) visant les actions A2micile Europe, déposée par SwissLife Banque Privée pour le compte de VLC Holding, est ouverte du 9 au 20 avril inclus.



Tradition Securities and Futures se porte acquéreur sur le marché, pour le compte de l'initiateur, des actions apportées à l'offre, sur la base d'un ordre d'achat libellé au prix d'offre visant la totalité des actions non détenues par l'initiateur et son concert.



Les frais de négociation dans le cadre de l'offre publique de retrait seront à la charge des vendeurs. La cotation des actions A2micile Europe reprend ce 9 avril et le retrait obligatoire interviendra le 23 avril.



