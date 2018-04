A2micile : le concert dépasse les 95%

16/04/2018 | 14:08

Le concert composé de Joël Chaulet, Estelle Vogel, Alain Lerasle, Vincent Chaulet et VLC Holding a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 12 avril, le seuil de 95% du capital d'A2micile Europe et en détenir 95,01% du capital et 95,92% des droits de vote.



Ce franchissement de seuil résulte de l'acquisition d'actions A2micile Europe sur le marché par VLC Holding dans le cadre de l'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire qu'elle a initiée sur les actions de cette société.



