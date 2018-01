Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Norwegian Air, Steinhoff) * Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se trLes valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * MICHELIN a annoncé vendredi le lancement d'une émission d'obligations convertibles d'un montant maximal de 600 millions de dollars (497,5 millions d'euros). * COFACE - JPMorgan a abaissé sa recommandation à "neutre" contre "surpondérer". * AB SCIENCE a annoncé jeudi que le Comité indépendant de revue des données (IDMC) avait recommandé la poursuite de l'étude de phase 3 du masitinib dans le traitement de la sclérose en plaques progressive, primaire et secondaire, sans modifier la taille de l'échantillon de l'étude. * TIGENIX - Le groupe pharmaceutique japonais Takeda a annoncé vendredi le rachat de la biotech belge au prix de 1,78 euro par action, soit 81% au-dessus du cours de clôture de jeudi. Le montant de l'opération avoisine 520 millions d'euros. * NORWEGIAN AIR - La compagnie aérienne à bas coûts norvégienne a fait état jeudi soir d'une hausse de 32%, supérieure aux attentes, de son trafic passager en décembre, et a revu à la hausse son objectif de croissance 2018. * STEINHOFF INTERNATIONAL - Le directeur financier du groupe de distribution a démissionné jeudi, dernier dirigeant en date payant de son poste l'hémorragie boursière déclenchée par les révélations sur un scandale comptable. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR : (Service Marchés)