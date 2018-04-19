Science : Opinion négative du CHMP pour Masitinib dans la SLA

19 avril (Reuters) - AB Science SA annonce jeudi :
* LE COMITÉ DU MÉDICAMENT À USAGE HUMAIN (CHMP)DE L'AGENCE
EUROPÉENNE DES MÉDICAMENTS (EMA) A ADOPTÉ UNE OPINION NÉGATIVE
POUR L'ENREGISTREMENT DU MASITINIB DANS LE TRAITEMENT DE LA
SCLÉROSE LATÉRALE AMYOTROPHIQUE
* AB SCIENCE VA DEMANDER UN RÉEXAMEN DU DOSSIER EN APPORTANT
DES
ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
* LE RÉEXAMEN DU DOSSIER CONDUIRA LE CHMP À DONNER UNE
SECONDE
OPINION EN JUILLET 2018
* AB SCIENCE RÉAFFIRME SON ENGAGEMENT À POURSUIVRE SON
DÉVELOPPEMENT DU MASITINIB DANS LA SCLÉROSE LATÉRALE
AMYOTROPHIQUE AFIN D'APPORTER UNE NOUVELLE OPTION THÉRAPEUTIQUE
AUX PATIENTS
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(Rédaction de Paris)