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Science : Opinion négative du CHMP pour Masitinib dans la SLA

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19/04/2018 | 19:19

19 avril (Reuters) - AB Science SA annonce jeudi :

* LE COMITÉ DU MÉDICAMENT À USAGE HUMAIN (CHMP)DE L'AGENCE EUROPÉENNE DES MÉDICAMENTS (EMA) A ADOPTÉ UNE OPINION NÉGATIVE POUR L'ENREGISTREMENT DU MASITINIB DANS LE TRAITEMENT DE LA SCLÉROSE LATÉRALE AMYOTROPHIQUE

* AB SCIENCE VA DEMANDER UN RÉEXAMEN DU DOSSIER EN APPORTANT DES ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES

* LE RÉEXAMEN DU DOSSIER CONDUIRA LE CHMP À DONNER UNE SECONDE OPINION EN JUILLET 2018

* AB SCIENCE RÉAFFIRME SON ENGAGEMENT À POURSUIVRE SON DÉVELOPPEMENT DU MASITINIB DANS LA SCLÉROSE LATÉRALE AMYOTROPHIQUE AFIN D'APPORTER UNE NOUVELLE OPTION THÉRAPEUTIQUE AUX PATIENTS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

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