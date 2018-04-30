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Science : signe un chiffre d'affaires en hausse en 2017

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30/04/2018 | 19:11

30 avril (Reuters) - AB Science SA a annoncé lundi dans un communiqué :

* UN CHIFFRE D'AFAIRES 2017 DE 1,74 MILLION D'EUROS, EN HAUSSE DE 15,3% PAR RAPPORT À 2016.

* UNE TRÉSORERIE DE 38,8 MILLIONS D'EUROS AU 31 DÉCEMBRE 2017, À LAQUELLE S'AJOUTENT 6,6 MILLIONS DE CRÉDIT D'IMPÔT 2017 EN ATTENTE DE VERSEMENT.

* UNE PERTE OPÉRATIONNELLE 2017 DE 28,4 MILLIONS D'EUROS, VERSUS UNE PERTE DE 30,21 MILLIONS L'ANNÉE PRÉCÉDENTE.

* PERTE NETTE 2017 DE 27,12 MILLIONS VERSUS 27,7 MILLIONS L'ANNÉE PRÉCÉDENTE.

* DIT CONTINUER EN 2018 À ALLOUER LA MAJEURE PARTIE DE SES RESSOURCES À LA POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT DU MASITINIB.

* VA INITIER EN 2018 UNE ÉTUDE CONFIRMATOIRE DANS LE TRAITEMENT DE LA SCLÉROSE LATÉRALE AMYOTROPHIQUE.

* ENVISAGE ÉGALEMENT D'INITIER UNE ÉTUDE DE PHASE 3 CONFIRMATOIRE DANS LA MASTOCYTOSE SYSTÉMIQUE INDOLENTE.

* ANTICIPE DE DÉBUTER LES ÉTUDES PRÉCLINIQUES RÉGLEMENTAIRES DE NOUVELLES MOLÉCULES ISSUES DE SON PROPRE PROGRAMME DE RECHERCHE.

* ANTICIPE D'INITIER AVANT LA FIN DE L'ANNÉE 2018 UNE PHASE 1/2 DANS LES LEUCÉMIES MYÉLOÏDES AIGUES RÉFRACTAIRES AVEC UNE NOUVELLE MOLÉCULE DÉVELOPPÉE PAR AB SCIENCE. Le communiqué : https://reut.rs/2raODsB Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)

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Dette 2017 31,5 M
Rendement 2017 -
PER 2017 -
PER 2018
VE / CA 2017 155x
VE / CA 2018 4,02x
Capitalisation 201 M
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AB Science : Graphique analyse technique AB Science | AB | FR0010557264 | Zone bourse
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