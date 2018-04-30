Science : signe un chiffre d'affaires en hausse en 2017

30 avril (Reuters) - AB Science SA a annoncé lundi
dans un communiqué :
* UN CHIFFRE D'AFAIRES 2017 DE 1,74 MILLION D'EUROS, EN
HAUSSE DE
15,3% PAR RAPPORT À 2016.
* UNE TRÉSORERIE DE 38,8 MILLIONS D'EUROS AU 31 DÉCEMBRE
2017, À
LAQUELLE S'AJOUTENT 6,6 MILLIONS DE CRÉDIT D'IMPÔT 2017 EN
ATTENTE DE VERSEMENT.
* UNE PERTE OPÉRATIONNELLE 2017 DE 28,4 MILLIONS D'EUROS,
VERSUS
UNE PERTE DE 30,21 MILLIONS L'ANNÉE PRÉCÉDENTE.
* PERTE NETTE 2017 DE 27,12 MILLIONS VERSUS 27,7 MILLIONS
L'ANNÉE
PRÉCÉDENTE.
* DIT CONTINUER EN 2018 À ALLOUER LA MAJEURE PARTIE DE SES
RESSOURCES À LA POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT DU MASITINIB.
* VA INITIER EN 2018 UNE ÉTUDE CONFIRMATOIRE DANS LE
TRAITEMENT DE
LA SCLÉROSE LATÉRALE AMYOTROPHIQUE.
* ENVISAGE ÉGALEMENT D'INITIER UNE ÉTUDE DE PHASE 3
CONFIRMATOIRE
DANS LA MASTOCYTOSE SYSTÉMIQUE INDOLENTE.
* ANTICIPE DE DÉBUTER LES ÉTUDES PRÉCLINIQUES RÉGLEMENTAIRES
DE
NOUVELLES MOLÉCULES ISSUES DE SON PROPRE PROGRAMME DE RECHERCHE.
* ANTICIPE D'INITIER AVANT LA FIN DE L'ANNÉE 2018 UNE PHASE
1/2
DANS LES LEUCÉMIES MYÉLOÏDES AIGUES RÉFRACTAIRES AVEC UNE
NOUVELLE MOLÉCULE DÉVELOPPÉE PAR AB SCIENCE.
Le communiqué : https://reut.rs/2raODsB
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(Rédaction de Paris)