ABB : bien orienté après ses trimestriels

19/04/2018 | 11:01

L'action ABB s'adjuge 5% à Zurich, dans le sillage de la présentation par le groupe d'ingénierie d'un BPA en baisse de 21% à 0,27 dollar, mais d'un profit opérationnel en hausse de 2% à près de 1,1 milliard de dollars pour les trois premiers mois de l'année.



Soutenus par une demande vigoureuse en produits de robotique et d'électrification, les revenus du groupe helvétique ont progressé de 10% à 8,6 milliards de dollars et les commandes de 16% à près de 9,8 milliards.



Au chapitre des perspectives à court terme, la direction d'ABB indique que le marché mondial dans son ensemble a désormais redémarré, 'tout en demeurant impacté par des incertitudes dans diverses parties du monde'.



