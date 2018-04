ABB : bien orienté avec un relèvement de broker

17/04/2018 | 11:49

ABB progresse de 1% à Zurich, à la faveur d'un relèvement de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 21 à 21,5 francs suisses sur le titre du groupe d'ingénierie.



Dans sa note de recherche, le broker met en avant une perspective de croissance ferme dans le secteur des équipements et services de transmission et distribution électrique, ainsi que des difficultés limitées en Chine.



Ses éléments aident, selon l'intermédiaire financier, à une vision plus équilibrée sur le dossier après la sous-performance récente du cours de Bourse. Il pense aussi que les attentes en termes de résultats vont commencer à se redresser.



