ABB : commande d'une solution de recharge au Danemark

16/05/2018 | 13:40

ABB annonce ce mercredi avoir remporté une commande pour fournir une solution complète de recharge de bus électriques à Busselskabet Aarhus Sporveje, l'operateur de bus d'Arhus, la deuxième plus grande ville du Danemark.



Le groupe d'ingénierie helvétique précise que quatre bus électriques fournis par Volvo remplaceront quatre bus au diesel et contribueront donc à réduire la pollution aérienne occasionnée par les transports publics de la ville.



ABB fournira son chargeur rapide Oppcharge de 300 kW, qui sera situé au bout d'une ligne longue de 15 km. La commande doit être livrée au deuxième trimestre 2019 pour une circulation des bus électriques à partir d'août 2019.



