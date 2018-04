ABB : dépasse les attentes au premier trimestre

ABB a fait état jeudi d'un bénéfice net de 572 millions de dollars (462 millions d'euros) sur les trois premiers mois de l'année, un résultat supérieur aux 562 millions de dollars attendus par les analystes interrogés par Reuters.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 10% à 8,63 milliards de dollars, alors que le consensus était de 8,39 milliards.

Le bénéfice d'exploitation (Ebita) s'est élevé à 1,06 milliard de dollars avec une marge de 12,3%, dans la fourchette d'objectifs d'ABB comprise entre 11% et 16%.

Le chiffre d'affaires et le bénéfice d'exploitation n'avaient plus été aussi élevés depuis le premier trimestre 2015, quand ABB a commencé à mettre en oeuvre son plan stratégique "Next Level" sous la houlette de son directeur général Ulrich Spiesshofer.

(John Revill; Bertrand Boucey pour le service français)