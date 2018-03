ABB lève 1,5 mrd USD en trois tranches

Zurich (awp) - ABB émet, via sa filiale américaine ABB Finance (USA) Inc., trois emprunts en dollars pour un volume total de 1,5 mrd USD, lit-on dans le prospectus déposé mercredi auprès de la SEC. Les emprunts ont un volume respectif de 300 mio USD à 2,8%, échéance 2020, 450 mio USD à 3,375%, échéance 2023 et 750 mio USD à 3,8%, échéance 2028. Les coupons seront payés respectivement les 3 avril, 3 octobre (premier paiement le 30 octobre 2018). L'émission est menée par Citigroup, Credit Suisse et JPMorgan comme Joint Book-Running Managers et Barclays, HSBC et Morgan Stanley comme co-Managers.

yr/rp