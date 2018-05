ABB : partenariat avec le suédois Heliospectra

07/05/2018 | 13:45

ABB annonce un partenariat pour les deux prochaines années avec le suédois Heliospectra pour explorer des solutions innovantes qui doperont la productivité de l'agriculture sous serres au Moyen-Orient et en Afrique.



Le groupe d'ingénierie suisse explique que cette collaboration portera sur de nouvelles technologies de production alimentaire et infrastructures commerciales pour faire face à une demande grandissante en produits agricoles cultivés de façon responsable.



