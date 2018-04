ABB : signe un contrat de plus de 90 M$ avec DEWA

03/04/2018 | 11:26

ABB annonce la signature d'une commande de plus de 90 millions de dollars avec DEWA (Dubai Electricity and Water Authority), le principal fournisseur d'électricité des Emirats Arabes Unis.



Le groupe va construire un parc solaire dans le cadre des prochaines phases du projet Mohammed bin Rashid Al Maktoum pour le réseau électrique de la ville.



Dubaï continue d'être l'une des villes à la croissance la plus rapide au monde au niveau de la population, de l'économie et du tourisme.



Pour augmenter l'approvisionnement en électricité et atteindre les objectifs d'utilisation des énergies renouvelables, les Emirats Arabes Unis ont lancé leur ambitieuse stratégie d'énergie propre dans le cadre du projet Dubaï 2050.



Le parc solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum, situé à l'intérieur des terres, à 50 km au sud de Dubaï, a été un élément central de la stratégie des énergies renouvelables de Dubaï. Une fois achevé en 2030, le parc occupera 214 kilomètres carrés, générera 5 000 MW et réduira les émissions de carbone d'environ 6,5 millions de tonnes.



ABB est responsable de la conception, de la fourniture, de l'installation et de la mise en service du poste Shams 400/132 kV qui, une fois terminé, aura une capacité globale de plus de 2 000 mégavolt ampères (MVA).



' Nous sommes fiers de travailler avec DEWA et de continuer à contribuer à ce projet historique avec nos technologies de pointe qui renforceront la capacité et fourniront une énergie solaire plus propre aux populations ', a déclaré Claudio Facchin, président de la division Réseaux électriques d'ABB.



