ABB : va investir dans un nouveau centre R&D en Autriche

06/04/2018 | 13:29

Le groupe d'ingénierie helvétique ABB annonce qu'il prévoit d'investir 100 millions d'euros dans un campus de recherche et développement ultra-moderne qui doit être construit à Eggelsberg, en Autriche, vers 2020.



Ce campus accueillera des laboratoires qui développeront et testeront de nouvelles technologies d'automation, allant des systèmes de contrôle industriel à l'apprentissage automatique, à l'intelligence artificielle et aux robots.



