ABB voit ses ventes et entrées de commandes bondir au 1er trimestre

Zurich (awp) - Le groupe d'ingénierie ABB a enregistré au premier trimestre des résultats en progression. Le conglomérat zurichois se montre positif pour l'évolution des marchés, en particulier en Europe et aux Etats-Unis, annonce-t-il jeudi.

Le chiffre d'affaires a bondi de 10% sur un an à 8,63 milliards de dollars, tandis que les entrées de commandes se sont étoffées de 16% à 9,77 milliards, selon le communiqué.

La rentabilité s'est également améliorée. Le bénéfice brut (Ebita) opérationnel a augmenté de 12% à 1,06 milliard de dollars et la marge correspondante a grappillé 0,2 point de pourcentage à 12,3%. En revanche le bénéfice net s'est effondré de 21% à 572 millions.

Le chiffre d'affaires et les entrées de commandes sont nettement supérieurs au consensus AWP, tandis que l'Ebita et le bénéfice net sont peu ou prou conformes aux attentes. Les analystes interrogés prévoyaient des entrées de commandes de 9,25 milliards, des ventes de 8,37 milliards, un Ebita opérationnel de 1,00 milliard et un bénéfice net de 575 millions.

Les signaux macroéconomiques sont au vert en Europe et aux Etats-Unis et la Chine est attendue en croissance, indique le groupe, tout en soulignant les prix du pétrole et des cours de change devraient continuer à influencer les résultats.

lk/al