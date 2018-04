Abbott Labs : au-dessus des attentes au premier trimestre

18/04/2018 | 14:17

Publiés ce mercredi avant l'ouverture de Wall Street, les comptes du premier trimestre d'Abbott Laboratories ont été marqués par un bénéfice par action (BPA) de 23 cents, en recul d'un cent par rapport à la même période en 2017.



Sur une base ajustée, le BPA s'est cependant établi à 59 cents, en hausse de 11 cents et alors que le consensus tablait sur 58 cents.



Le chiffre d'affaires est de son côté ressorti à 7,39 milliards de dollars, en forte progression par rapport aux 6,34 milliards des 3 premiers mois de l'année close. Les analystes anticipaient pour leur part des revenus à 7,29 milliards de dollars.



Abbott Laboratories vise un BPA ajusté compris entre 70 et 72 cents au titre du trimestre en cours. Le marché table quant à lui sur 71 cents.





