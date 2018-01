BOURSE: Wall Street ouvre en hausse pour sa première séance de 2018

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a ouvert en hausse pour sa première séance de l'année 2018, dans un climat de prudence toutefois alors que les investisseurs surveillent les tensions géopolitiques en Iran et dans la péninsule coréenne. Vers 15h35, l'indice Dow Jones gagnait 0,5%, à 24.839 points. L'indice S&P 500 progressait de 0,4%, à 2.684 points et l'indice Nasdaq 100 s'adjugeait 0,5%, à 6.939 points. Les indices vont tenter de confirmer leurs bonnes performances de l'année 2017, durant laquelle l'indice Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont enregistré des hausses respectives de 25,2%, 19,5% et 28,2%. L'indice Dow Jones a également signé 71 records en clôture au cours de l'année écoulée, une performance inédite dans l'histoire. La hausse des marchés a été largement portée par les espoirs de mise en oeuvre de la politique de relance budgétaire promise par l'administration Trump, dont la réforme fiscale votée en toute fin d'année et qui entrera en vigueur en 2018 est l'une des premières concrétisations. Mardi, les investisseurs surveilleront sur le front macroéconomique, la parution, à 15h45 (heure de Paris), de l'indice PMI du secteur manufacturier pour décembre.

-Sara Sjolin, MarketWatch (Version française Jérôme Batteau) ed : LBO