BOURSE: Wall Street termine en hausse pour la première séance de 2018, le Nasdaq à plus de 7.000 points

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a terminé sur une note positive lundi pour la première séance de l'année 2018, encouragée par la progression des compartiments technologiques, des métaux et de l'énergie. La séance a également été marquée par le nouvel affaiblissement du dollar, qui a reculé pour la cinquième fois consécutive et est revenu à son plus bas niveau depuis septembre. En clôture, l'indice Dow Jones a fini sur un gain de quasiment 105 points, soit 0,4%, à 24.824 points, échouant à quelques points de son record historique établi la semaine dernière. L'indice S&P 500 a progressé de 0,8%, à 2.695,8 points, signant un nouveau record historique. L'indice Nasdaq a également atteint un nouveau pic historique en s'adjugeant 1,5%, à 7.006 points. Les investisseurs ont notamment accueilli avec satisfaction la confirmation d'une activité manufacturière robuste en janvier aux Etats-Unis, l'indice PMI du secteur étant ressorti à 55,1, contre une estimation préliminaire de 55. "Il y a une concomitance inhabituelle dans la vigueur des économies à travers le monde, ce qui créé notamment un contexte favorable pour les matières premières et les exportations", a souligné Humberto Garcia, responsable des placements de Bank Leumi. "Il reste donc du potentiel, même après prise en compte de la réforme avantageuse de la fiscalité aux Etats-Unis, et nous pensons que les marchés d'actions devraient rester sur une tendance haussière en 2018", avance-t-il. Selon le dernier baromètre de l'AAAII, l'association des investisseurs individuels américains, 50,5% des sondés misent sur un marché "haussier", ce qui signifie qu'ils pensent qu'il y aura une nouvelle appréciation des cours dans les six prochains mois. Ce niveau de confiance n'avait plus été atteint depuis près de 2 ans, et se situe bien au delà de la moyenne historique de 38,5%. Parmi les valeurs en vue, mardi, Abbott Laboratories(ABT) a gagné 3,1% après un relèvement de recommandation de J.P.Morgan qui est passé de "neutre" à "surpondérer" sur l'action. Netflix a également avancé de 4,8% après un avis favorable de Macquarie qui recommande désormais le titre à "surperformance".