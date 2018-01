Pfizer fait mieux que prévu grâce à une plus-value fiscale

Le titre, qui gagnait plus de 1% dans les échanges d'avant-Bourse, s'est ensuite retourné à la baisse, affichant un repli de 1,3%.

Comme ses concurrents Johnson & Johnson et AbbVie, Pfizer estime qu'il tirera profit de la nouvelle réforme fiscale.

Il a de fait annoncé une plus-value exceptionnelle de 11,34 milliards de dollars (9,1 milliards d'euros) liée à la réforme fiscale américaine et précisé qu'il paierait quelque 15 milliards de taxes sur huit ans pour rapatrier ses fonds détenus à l'étranger.

Pfizer a publié un bénéfice net de 12,27 milliards de dollars, soit 2,02 dollars par action, contre 775 millions (13 cents/action) un an plus tôt. Hors exceptionnels, le résultat par action ressort à 62 cents, six cents de plus que le consensus établi par Thomson Reuters I/B/E/S.

Le chiffre d'affaires a progressé à 13,70 milliards de dollars contre 13,63 milliards un an plus tôt. Le consensus était à 13,68 milliards de dollars.

Les ventes de Prevnar ont augmenté de 8,3% à 1,53 milliard de dollars par rapport au quatrième trimestre 2016, contre 1,4 milliard de dollars attendus par les analystes, selon le consensus établi par Barclays.

Les ventes de Xeljanz ont bondi de 47,5% à 410 millions de dollars, supérieures au consensus de 393 millions de dollars.

Les ventes d'Ibrance, son traitement du cancer du sein, se sont révélées inférieures aux attentes, en dépit d'une hausse de 11,4% à 716 millions de dollars.

Pfizer a également relevé ses prévisions pour 2018, indiquant qu'elles prenaient en compte la contribution de sa division santé grand public, qu'il compte vendre ou scinder.

Le groupe pharmaceutique prévoit un bénéfice ajusté par action sur l'ensemble de l'exercice compris entre 2,90 et 3 dollars pour un chiffre d'affaires de 53,5 à 55,5 milliards de dollars. Les analystes anticipent en moyenne un bénéfice de 2,78 dollars par action et un CA de 53,88 milliards de dollars.

Pfizer a enfin fait part de son intention d'investir environ cinq milliards de dollars aux Etats-Unis dans les cinq prochaines années.

