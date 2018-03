ABC ARBITRAGE : dévoile des résultats 2017 en forte baisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

ABC Arbitrage a dévoilé un bénéfice net part du groupe de 18,3 millions d'euros au titre de 2017, contre plus de 30 millions sur 2016. Son chiffre d'affaires (produit de l’activité courante) est passé de son côté de 53,3 à 38,5 millions d'euros. Le conseil d'administration d'ABC Arbitrage proposera aux actionnaires, réunis en assemblée générale le 15 juin 2018, une distribution complémentaire de 0,20 euro par action. Cette distribution, dont les modalités de versement seront précisées ultérieurement, s'ajoute au versement de 0,20 euro de novembre 2017.Si cette proposition est votée par l'assemblée générale, le montant des distributions s'élèvera donc à 0,40 euro par action, soit un rendement de 6,4% sur la base du cours du titre au 31 décembre 2017 (6,28 euros). La somme des versements 2016 et 2017 constituerait alors un taux de distribution proche de 100% sur la somme des bénéfices par action, conforme aux habitudes du groupe.En guise de perspectives, ABC Arbitrage confirme son plan Step Up 2019 et les investissements associés afin de poursuivre son développement stratégique. ABC arbitrage accentue sa volonté de renforcer le couple “performances attractives” et “protection du capital” pour ses clients et ses actionnaires comme le confirment 23 années consécutives de résultats nets significatifs.