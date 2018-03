ABC Arbitrage : pénalisé par la faiblesse de la volatilité

27/03/2018 | 09:13

Les comptes annuels publiés par ABC Arbitrage traduisent la faiblesse de la volatilité des marchés financiers en 2017. Le dividende sera d'ailleurs réduit de 11,1%. L'arbitragiste se veut cependant plus optimiste quant à 2018.



L'an passé, le groupe financier a vu le produit de ses activités courantes reculer de 27,8% à 38,5 millions d'euros. 'L'année 2017 a présenté un contexte de marché particulièrement défavorable aux activités du groupe avec une nette accentuation au deuxième semestre. Les marchés ont présenté une activité historiquement calme avec des niveaux records de faible volatilité', commente le groupe.



Le résultat net part du groupe a chuté de 40% à 18,3 millions d'euros, soit 0,32 euro par action.



Après le paiement en novembre dernier d'un acompte sur dividende 2017 de 0,20 euro, il sera proposé de verser un solde de 0,20 euro, selon 'des modalités de versement (qui) seront précisées ultérieurement'. Le coupon global 2017 sera donc de 0,40 euro, contre 0,45 euro au titre de 2016.



En guise de perspectives, ABC Arbitrage indique que 'le début d'année 2018, en particulier le mois de février, souligne à nouveau la capacité des stratégies du groupe à être très performantes dans des situations normalisées. La diminution progressive du 'Quantitative Easing' des banques centrales et la hausse programmée des taux de financement en 2018 devraient permettre de retrouver des contextes plus favorables aux activités du groupe.'



Les objectifs du plan 'Step Up 2019' ont enfin été confirmés.









