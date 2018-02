ABC arbitrage : BSAA 2011 ABC arbitrage - FR0013254489

BSAA 2011 ABC arbitrage

FR0013254489

Rappel d'informations

Les BSAA 2011 ABC arbitrage sont admis sur le marché libre sous le code FR0013254489. Le contrat d'émission des BSAA 2011 est disponible sur le site internet de la société www.abc-arbitrage.com rubrique "actionnaires / informations réglementées /divers".

La parité d'exercice des BSAA 2011 a été fixée initialement en fonction du cumul des résultats nets consolidés du groupe sur les années 2011 à 2014 inclus, conformément au contrat d'émission et corrigée des ajustements légaux.

Compte tenu des derniers ajustements légaux, les conditions d'exercice des BSAA 2011 sont actuellement de 1 BSAA pour 0,274 action soit 3,6496 BSAA 2011 pour une action ABC arbitrage contre le paiement de 6,1223€. La date limite d'exercice des BSAA 2011 est le 29 juin 2018.

Prix d'exercice : 6,1223 EUR par action Parité : 1 BSAA 2011 donne droit à 0,274 action Echéance : 29/06/2018 Période d'exercice : 01/06/2015 au 29/06/2018 inclus Action sous-jacente : Action ABC arbitrage

FR0004040608

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: ABC arbitrage via Globenewswire