ABC arbitrage : Résultat 2017 : 18,3 M / ROE 2017 : 11,5%

Résultat 2017 : 18,3 M€

ROE 2017 : 11,5%

Le conseil d'administration d'ABC arbitrage s'est réuni le 22 mars 2018 sous la présidence de Dominique Ceolin pour arrêter les comptes consolidés de l'exercice 2017. Les données financières se caractérisent comme suit :

31/12/2017 IFRS 31/12/2016 IFRS Produit de l'activité courante 38,5 M€ 53,3 M€ Résultat net part du groupe 18,3 M€ 30,5 M€ Bénéfice net par action (BNPA) 0,32 € 0,53 € Rendement Net (ROE) 11,5% 19,7%

Activité

Dans la continuité du second semestre 2016, l'année 2017 a présenté un contexte de marché particulièrement défavorable aux activités du groupe avec une nette accentuation au deuxième semestre. Les marchés ont présenté une activité historiquement calme avec des niveaux records de faible volatilité. La volatilité intraday est en moyenne inférieure à 5% sur l'année avec un nombre historique de journées sous les 4%. 2017 représente 98% de ces 58 journées identifiées depuis 35 ans.

Le groupe a su prouver une certaine résistance en particulier au premier semestre, démontrant sa capacité à évoluer dans un environnement exigeant. Le groupe s'est appuyé sur ses investissements en R&D en insistant sur le développement des stratégies adaptées à ces marchés. In fine, la rentabilité brute de 24% des capitaux investis, bien que satisfaisante, reste en dessous de ses ambitions.

Politique de distribution

Le conseil d'administration proposera aux actionnaires, réunis en assemblée générale le 15 juin 2018, une distribution complémentaire de 0,20€ par action. Cette distribution, dont les modalités de versement seront précisées ultérieurement, s'ajoute au versement de 0,20€ de novembre 2017. Si cette proposition est votée par l'assemblée générale, le montant des distributions s'élèvera donc à 0,40€ par action, soit un rendement de 6,4% sur la base du cours du titre au 31 décembre 2017 (6,28€). La somme des versements 2016 et 2017 constituerait alors un taux de distribution proche de 100% sur la somme des bénéfices par action, conforme aux habitudes du groupe.

Perspectives

Le résultat 2017 rappelle l'importance du paramètre de volatilité et confirme son caractère explicatif pour les activités du groupe. ABC arbitrage n'est aujourd'hui pas équipé pour atteindre ses ambitions sur des niveaux aussi faibles que ceux de l'exercice 2017, en particulier sur les niveaux records du second semestre. Pour autant, les résultats 2016 et ceux du premier semestre 2017 montrent que les développements déjà réalisés et ceux lancés dans le cadre du plan Step Up 2019 apportent de réels progrès de performance, permettant de réaliser un ROE de plus de 11% sur l'exercice 2017.

Le début d'année 2018, en particulier le mois de février, souligne à nouveau la capacité des stratégies du groupe à être très performantes dans des situations normalisées. La diminution progressive du "Quantitative Easing" des banques centrales et la hausse programmée des taux de financement en 2018 devraient permettre de retrouver des contextes plus favorables aux activités du groupe.

Fort de ces constats, le groupe confirme son plan Step Up 2019 et les investissements associés afin de poursuivre son développement stratégique. ABC arbitrage accentue sa volonté de renforcer le couple "performances attractives" et "protection du capital" pour ses clients et ses actionnaires comme le confirment 23 années consécutives de résultats nets significatifs.

abc-arbitrage.com



Relations actionnaires : actionnaires@abc-arbitrage.com



EURONEXT Paris - Compartiment B

ISIN : FR0004040608



Reuters BITI.PA / Bloomberg ABCA FP

