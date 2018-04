ABEO : 11/04/2018 - JANSSEN-FRITSEN et la Fédération royale hollandaise de gymnastique renforcent leur coopération

À l'occasion du 150e anniversaire de l'organisation en fédérations des sports de gymnastique, les deux parties ont prolongé le contrat de parrainage le plus ancien du sport jusqu'en 2024. La KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie, Fédération royale hollandaise de gymnastique) et JANSSEN-FRITSEN vont unir leurs forces pour promouvoir le(s) sport(s) de compétition dans les années à venir. Sports de compétition JANSSEN-FRITSEN fournit l'équipement de toutes les compétitions nationales et internationales de la KNGU et s'attache à mettre à disposition des zones de concours plus nombreuses et de meilleure qualité, de façon à rendre les événements plus attractifs pour les athlètes et le public. Avec ce nouveau contrat, JANSSEN-FRITSEN donne également un élan supplémentaire à cette coopération.

Sport de loisir La gymnastique ne se pratique plus uniquement dans une salle. Il existe donc plus d'une occasion de proposer aussi d'autres endroits pour s'adonner à la gymnastique. Et d'amener ainsi le sport vers les gens. L'une d'entre elles consiste à organiser des événements près de chez vous. Cela peut tout aussi bien se passer dans un complexe sportif un samedi matin que dans un parc pendant l'été. JANSSEN-FRITSEN adhère à cette évolution et facilite ces zones mobiles en apportant le matériel nécessaire.

Marieke van der Plas (directrice de la KNGU) : 'Ce qui est remarquable, c'est que JANSSEN-FRITSEN est un partenaire fidèle et solide de la gymnastique depuis 1957. Nous en sommes très fiers. La présence d'un tel partenaire à nos côtés va nous donner beaucoup d'énergie pour les 150 prochaines années.'

John van der Horst (directeur JANSSEN-FRITSEN Pays-Bas) : 'Chez JANSSEN-FRITSEN, nous sommes très heureux d'être de nouveau le partenaire de la KNGU pour les six années à venir. Nous espérons maintenir ce lien encore très longtemps. L'activité de la KNGU et de JANSSEN-FRITSEN est en plein essor, avec de nouveaux concepts et des produits innovants. Avec le souhait de voir les Néerlandais prendre un maximum de plaisir dans la pratique de la gymnastique. Ce nouveau contrat est intéressant à la fois pour les athlètes de haut niveau et pour toutes les associations.'