ABEO : fournisseur officiel des prochains JO de la Jeunesse

11/04/2018 | 19:10

ABEO a annoncé via un communiqué diffusé ce mercredi après Bourse avoir été désigné fournisseur officiel de 2 compétitions internationales au travers de ses marques.



Après Entre-Prises pour les murs d'escalades, Spieth Gymnastics et Schelde Sport ont en effet été retenues pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse qui se dérouleront à Buenos Aires (Argentine) du 6 au 18 octobre prochain.



Organisée par le Comité International Olympique (CIO), cette compétition réunit des jeunes âgés de 15 à 18 ans tous les 4 ans, autour de ses 2 éditions, jeux d'hiver et jeux d'été, qui ont lieu en alternance tous les 2 ans. L'expertise de Spieth Gymnastics sera de nouveau mise en valeur sur une scène olympique en tant que fournisseur exclusif des équipements des épreuves de Gymnastique Artistique et Rythmique.



Schelde Sports, acteur incontournable dans les équipements de basketball des grandes compétitions internationales, fournira pour sa part les buts de baskets de l'ensemble des stades des Jeux Olympiques de la Jeunesse.



Spieth Gymnastics a en outre été sélectionné pour fournir les praticables de compétition certifiés par la Fédération International de Gymnastique (FIG) des prochains Championnats du Monde de Gymnastique Rythmique, qui se tiendront à Sofia (Bulgarie) du 10 au 16 septembre 2018.





