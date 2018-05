Abeo : contrats prolongés avec l'UEG

02/05/2018 | 08:05

Abeo annonce que ses filiales Janssen-Fritsen, Spieth Gymnastics et Gymnova ont adapté et prolongé leurs contrats en cours avec l'Union Européenne de Gymnastique (UEG) jusqu'en 2024 en tant que fournisseurs officiels d'agrès.



Avec ses 50 fédérations membres, l'Union Européenne de Gymnastique est une organisation sportive qui dépasse les frontières politiques de l'Europe. Parmi ses activités figurent les Championnats d'Europe de Gymnastique.



'Cette décision basée sur une coopération solide et de confiance confirme la position de leader de nos marques d'équipements de gymnastique', commente Olivier Estèves, PDG du fournisseur d'équipements de sport et de loisirs.



