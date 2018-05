Abeo : hausse de 24% du CA au 4e trimestre

22/05/2018 | 07:53

Abeo annonce avoir réalisé un quatrième trimestre 2017-18 un chiffre d'affaires de 52,9 millions d'euros en hausse de 24%, dont +8,5% d'évolution organique accompagnée d'une contribution de la variation de périmètre de +17,3% et un effet de change défavorable de 1,7%.



Ainsi, sur l'ensemble de l'exercice écoulé, le fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs a réalisé un chiffre d'affaires de 187,9 millions d'euros en progression de 12,4% (+2,8% en organique).



Fort d'un rythme de croissance soutenue sur l'exercice 2017-18, Abeo anticipe une nouvelle progression du taux de sa rentabilité opérationnelle et se dit conforté dans son ambition d'atteindre 300 millions d'euros de chiffre d'affaires à mars 2020.



