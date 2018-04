Abeona Therapeutics : annonce que la FDA a accordé la désignation RMAT à la thérapie génique ABO-102 dans le MPS IIIA

La première thérapie génique utilisant l'approche AAV se voit accorder la désignation « Regenerative Medicine Advanced Therapy »

NEW YORK et CLEVELAND, le 23 avril 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Abeona Therapeutics Inc. (NASDAQ : ABEO), société biopharmaceutique de stade clinique de premier plan spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies cellulaires et géniques pour les maladies génétiques rares menaçant le pronostic vital, a annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) a attribué la désignation « Regenerative Medicine Advanced Therapy » (RMAT) (ou thérapie avancée en médecine régénérative) à ABO-102, la thérapie génique à médiation par AAV pour le traitement du syndrome de Sanfilippo de type A (MPS IIIA), une maladie rare du stockage lysosomal transmise sur le mode autosomique récessif.

« Nous sommes encouragés d'avoir reçu la première désignation RMAT de thérapie génique dans le MPS IIIA et nous sommes impatients de collaborer davantage avec la FDA pour déterminer les prochaines étapes du processus de développement pour ABO-102 », commente Carsten Thiel, Ph.D., PDG d'Abeona Therapeutics. « Cette mesure renforce davantage la signification clinique dans les données observées dans l'essai de Phase 1/2 en cours et le besoin élevé non satisfait en matière d'options de traitement efficaces pour les patients souffrant de MPS IIIA ».

Établie en vertu de la Loi « 21st Century Cures Act » la désignation RMAT est un programme accéléré pour l'avancement et l'approbation des produits de médecine régénérative. Un médicament régénératif est admissible à la désignation s'il est destiné à traiter, modifier, inverser ou soigner une maladie ou affection grave, voire potentiellement mortelle, et des preuves cliniques préliminaires indiquent que le médicament a le potentiel de répondre à des besoins médicaux non satisfaits pour une telle maladie ou affection. La RMAT permet aux entreprises développant la médecine régénérative et les thérapies géniques de travailler en collaboration plus étroite et fréquemment avec la FDA et accorde tous les avantages de la Désignation « Breakthrough Therapy » (Thérapie révolutionnaire).

La Société continue d'engager la FDA dans son essai de Phase 1/2 en cours. Au cours de l'essai, les sujets reçoivent une injection intraveineuse unique d'ABO-102 pour faciliter la livraison systémique d'une copie fonctionnelle du gène (SGSH) associée à l'apparition et la progression du MPS IIIA. Les sujets sont évalués à plusieurs moments après l'injection pour l'innocuité, la tolérance et l'efficacité. À ce jour, 11 sujets ont été inscrits. Une mise à jour sur les résultats de l'essai sera présentée à l'American Society for Gene and Cell Therapy (ASGCT) en mai de cette année. L'ABO-102 a reçu la désignation « Rare Pediatric Disease » (maladie pédiatrique rare) la designation « Fast Track » (Examen accéléré) et la désignation « Orphan Product » (Produit orphelin) aux États-Unis, ainsi que la désignation « Orphan Product » en Union européenne.

Syndromes Sanfilippo (ou mucopolysaccharidoses [MPS] type III) : ensemble de quatre maladies génétiques héréditaires, chacune causée par une anomalie génétique unique décrite sous la forme des types A, B, C ou D, qui entraîne des déficits enzymatiques générant une accumulation anormale de glycosaminoglycanes (GAG, ou glucides) dans les tissus du corps humain. Le MPS III est une maladie de surcharge lysosomiale, regroupant des erreurs rares innées du métabolisme résultant d'une déficience de la fonction lysosomiale normale. Les enfants atteints de MPS III manquent d'une enzyme qui est essentielle pour décomposer les mucopolysaccharides utilisés, appelés sulfate d'héparane. Les mucopolysaccharides partiellement décomposés restent stockés dans les cellules du corps, causant des dommages progressifs. Dans MPS III, les symptômes prédominants se produisent en raison de l'accumulation dans le système nerveux central (CNS), y compris le cerveau et la moelle épinière, entraînant un déclin cognitif, un trouble moteur et finalement la mort. Il est important de noter que la MPS III est incurable, les traitements se composant essentiellement de soins de soutien.

À propos d'Abeona : Abeona Therapeutics Inc. est une société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies cellulaires et géniques pour maladies génétiques rares menaçant le pronostic vital. Les principaux programmes d'Abeona comprennent EB-101 (greffes de peau corrigées par gène) pour l'épidermolyse bulleuse dystrophique récessive (RDEB), ABO-102 (AAV-SGSH), une thérapie génique basée sur le virus adéno-associé (AAV) pour le syndrome de Sanfilippo type A (MPS IIIA) et ABO-101 (AAV-NAGLU), une thérapie génique à base de virus adéno-associé (AAV) pour le syndrome de Sanfilippo de type B (MPS IIIB). Abeona développe également la thérapie génique ABO-201 (AAV-CLN3) pour la maladie CLN3, ABO-202 (AAV-CLN1) pour le traitement de la maladie CNL1, EB-201 pour l'épidermolyse bulleuse (EB), ABO-301 (AAV-FANCC) pour l'anémie de Fanconi (AF) et ABO-302 en utilisant une nouvelle approche d'édition de gène basée sur CRISPR / Cas9 pour la thérapie génique relative aux hémopathies rares. En outre, Abeona développe une plateforme vectorielle exclusive, AIM(TM), pour les produits candidats de la prochaine génération. Pour de plus amples informations, consulter www.abeonatherapeutics.com

Relations investisseurs :

Christine Silverstein

Vice-présidente senior, Finance et Relations avec les investisseurs

Abeona Therapeutics Inc.

+1 (646) 813-4707

csilverstein@abeonatherapeutics.com

Contact presse :

Lynn Granito

Berry & Company - Relations publiques

+1 (212) 253-8881

lgranito@berrypr.com

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations qui sont de nature prospective au sens de la Section 27a de la loi Securities Act de 1933, telle qu'amendée, et qui impliquent des risques et des incertitudes. Ces déclarations comprennent, sans s'y limiter, des déclarations sur notre capacité à développer nos produits et technologies ; nos plans pour le développement continu de nos produits et technologies, et l'internationalisation de nos programmes cliniques ; que les patients continueront à être identifiés, inscrits, traités et surveillés dans le cadre de l'essai clinique ABO-102, et que les études continueront à indiquer que l'ABO-102 est bien toléré ; notre attente que certains de nos produits puissent être admissibles à un examen prioritaire et à une approbation accélérée de la part de la FDA ; notre attente que nous continuerons à faire progresser notre thérapie génique pour les patients atteints de MPS IIIA. Les présentes déclarations sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes, notamment, mais sans s'y limiter, la poursuite de l'intérêt envers notre portefeuille de maladies rares, notre capacité à recruter des patients dans le cadre des essais cliniques, l'impact de la concurrence, la capacité à obtenir des licences pour toute technologie nécessaire en vue de commercialiser nos produits, la capacité de réaliser ou d'obtenir les approbations réglementaires nécessaires, l'impact des changements dans les marchés financiers et les conditions économiques mondiales ; notre conviction que les signaux initiaux de potentialité biologique et l'activité clinique, qui suggèrent qu'ABO-102 a atteint avec succès les tissus cibles à travers le corps, y compris le système nerveux central et les réductions accrues de GAG CNS soutiennent notre approche pour l'administration intraveineuse pour les sujets atteints de syndromes Sanfilippo, les risques associés à l'analyse et aux déclarations des données et aux autres risques décrits de temps à autres dans les Rapports annuels de la société sur Formulaire 10-K et les rapports trimestriels sur Formulaire 10-Q et autres rapports déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission. La Société ne s'engage pas à effectuer une quelconque révision aux déclarations prospectives énoncées dans le présent communiqué ou à mettre à jour lesdites déclarations pour refléter des événements ou des circonstances se déroulant après la date du présent communiqué, qu'ils se présentent sous la forme de nouvelles informations, de futurs développements ou autrement.

