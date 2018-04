Abeona Therapeutics : nomme Carsten Thiel, Ph.D., en tant que Directeur général

La société renforce l'équipe de direction avec un vétéran biopharmaceutique apportant une vaste expérience commerciale dans les maladies rares mettant en danger le pronostic vital

Tim Miller, Ph.D. continue d'exercer ses fonctions en tant que président et assume le rôle de directeur scientifique

NEW YORK et CLEVELAND, le 2 avril 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Abeona Therapeutics Inc. (NASDAQ : ABEO), société biopharmaceutique de stade clinique de premier plan spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies cellulaires et géniques pour les maladies génétiques rares menaçant le pronostic vital a annoncé aujourd'hui la nomination de Carsten Thiel, Ph.D., en tant que Directeur général. Timothy J. Miller, Ph.D., restera président et assumera le poste de directeur scientifique en charge des programmes de recherche clinique et préclinique en pleine expansion de l'entreprise. Le Dr Thiel a récemment occupé le poste de vice-président directeur et directeur commercial d'Alexion Pharmaceuticals, Inc., où il dirigeait des opérations commerciales mondiales en apportant aux patients des thérapies innovantes et transformatrices de la vie pour les maladies rares.

« L'année écoulée a été une période extraordinaire dans l'histoire d'Abeona, avec notamment des progrès significatifs dans nos programmes de développement clinique et la création de notre nouvelle unité de production à Cleveland », commente Steven Rouhandeh, Président exécutif d'Abeona. « En tant que Directeur général, Carsten Thiel apporte à Abeona une combinaison unique d'une vaste expérience dans la recherche et la commercialisation mondiale relatives aux maladies rares. Dans les différents postes qu'il a occupé récemment, il a créé de la valeur en formant des équipes talentueuses et soudées, ce qui a favorisé le succès commercial de plusieurs produits à l'échelle mondiale et favorisé la culture entrepreneuriale : tous les aspects clés qui seront essentiels à notre succès dans ces domaines dans les années à venir. Nous sommes très reconnaissants envers Tim Miller pour sa vision et son leadership qui nous ont amenés à cette étape cruciale de la croissance de notre entreprise ».

Le Dr Thiel apporte à Abeona ses 25 ans d'expérience éprouvée en matière d'industrie biopharmaceutique mondiale, y compris des maladies rares et orphelines. Avant d'occuper son dernier poste chez Alexion, il y a occupé la fonction de Vice-président senior Europe / Moyen-Orient / Afrique et Asie Pacifique où il était responsable des opérations commerciales globales d'Alexion dans ces régions, y compris la maximisation du portefeuille actuel des maladies rares mais il a également guidé le lancement de nouveaux produits et indications prévus.

« Je suis ravi de rejoindre Abeona au cours d'une période de croissance et d'élan majeurs dans la gamme de programmes de développement prometteurs de la société », a déclaré le Dr Thiel. « Je suis impatient d'apporter mon expérience dans le développement des affaires, la recherche biomédicale et la commercialisation à l'équipe exceptionnelle Abeona à un moment où la société est idéalement positionnée pour étendre rapidement ces domaines ».

Avant de rejoindre Alexion, le Dr. Thiel était Vice-président, responsable Europe chez Amgen. À ce titre, il dirigeait les opérations régionales et était responsable de nombreux produits en hématologie / oncologie, en néphrologie et dans les affections osseuses, et préparé pour le lancement de nouveaux produits en inflammation et en cardiologie. Il a également occupé divers autres postes de haute direction chez Amgen, dont celui de Directeur général en Allemagne et Directeur général CEE, où il a dirigé tous les marchés d'Europe de l'Est et établi les activités d'Amgen en Russie. Il a également occupé le poste de Responsable de la franchise d'oncologie en Europe à l'époque de lancements de plusieurs produits vedettes. Avant de travailler chez Amgen, le Dr Thiel a occupé plusieurs postes de direction des ventes et du marketing en Europe chez Roche.

« Alors qu'Abeona élargit ses programmes de recherche scientifique et clinique novateurs dans de nouveaux domaines, je suis impatient de collaborer plus étroitement avec nos équipes de recherche et développement de produits pour apporter encore plus de succès dans le développement de nouvelles thérapies géniques et cellulaires », a déclaré le Dr Miller. « Nous souhaitons la bienvenue à Carsten au sein de notre équipe d'Abeona, et nous sommes convaincus que nos avancées cliniques et nos décisions stratégiques nous ont solidement positionnés pour envisager de nombreuses opportunités prometteuses en matière de commercialisation de produits et de stratégie commerciale à l'échelle mondiale ».

Le Dr Thiel a obtenu son doctorat en biologie moléculaire et en biochimie au Max Planck Institute for Biophysical Chemistry à Goettingen, en Allemagne.

À propos d'Abeona : Abeona Therapeutics Inc. est une société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies cellulaires et géniques pour les maladies génétiques rares menaçant le pronostic vital. Les principaux programmes d'Abeona comprennent EB-101 (greffes de peau corrigées par gène) pour l'épidermolyse bulleuse dystrophique récessive (RDEB), ABO-102 (AAV-SGSH), une thérapie génique basée sur le virus adéno-associé (AAV) pour les syndrome de Sanfilipino type A (MPS) IIIA) et ABO-101 (AAV-NAGLU), une thérapie génique à base de virus adéno-associé (AAV) pour le syndrome de Sanfilippo de type B (MPS IIIB). Abeona développe également la thérapie génique ABO-201 (AAV-CLN3) pour la maladie CLN3 (maladie de Batten juvénile), ABO-202 (AAV-CLN1) pour le traitement de la maladie CLN1 (maladie de Batten infantile à infantile tardive, EB-201 pour l'épidermolyse bulleuse (EB), ABO-301 (AAV-FANCC) pour l'anémie de Fanconi (AF) et ABO-302 en utilisant une nouvelle approche d'édition de gène basée sur CRISPR / Cas9 pour la thérapie génique pour les hémopathies rares. En outre, Abeona développe une plateforme vectorielle exclusive, AIM(TM), pour les produits candidats de la prochaine génération. Pour de plus amples informations, consulter www.abeonatherapeutics.com.

Relations investisseurs :

Christine Silverstein

Vice-présidente senior, Finance et Relations avec les investisseurs

Abeona Therapeutics Inc.

+1 (646) 813-4707

csilverstein@abeonatherapeutics.com

Contact presse :

Lynn Granito

Berry & Company - Relations publiques

+1 (212) 253-8881

lgranito@berrypr.com

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations qui sont de nature prospective au sens de la Section 27a du Securities Act de 1933, tel qu'amendé, et qui impliquent des risques et des incertitudes. Ces déclarations comprennent des énoncés concernant l'expansion prévue de notre développement des affaires, de la recherche biomédicale et de la commercialisation ; notre conviction que le Dr Miller travaillera en plus étroite collaboration avec nos équipes de recherche et de développement de produits favorisera un succès encore plus grand pour le développement de nouvelles thérapies géniques et cytothérapies ; et notre attente que nous ayons de nombreuses opportunités prometteuses en matière de commercialisation de produits et de stratégies commerciales à l'échelle mondiale. Nous avons tenté d'identifier les énoncés prospectifs par des termes tels que « pouvoir », « anticiper », « croire », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », et d'autres expressions similaires (ainsi que d'autres termes ou expressions mentionnant des événements, conditions ou circonstances futurs), qui constituent des énoncés prospectifs et sont destinés à les identifier. Les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux indiqués par de tels énoncés prospectifs en raison de divers facteurs, risques et incertitudes importants, y compris, mais sans s'y limiter, l'intérêt continu pour notre portefeuille de maladies rares, notre capacité à inscrire des patients dans des essais cliniques, l'impact de la concurrence ; la capacité de développer nos produits et technologies ; la possibilité d'obtenir des licences pour toute technologie nécessaire à la commercialisation de nos produits ; la capacité de réaliser ou d'obtenir les approbations réglementaires nécessaires ; l'impact des changements sur les marchés financiers et la conjoncture économique mondiale ; et d'autres risques, tels qu'ils peuvent être décrits de temps à autre dans les Rapports annuels de la Société sur formulaire 10-K et autres rapports déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission. La Société ne s'engage pas à effectuer une quelconque révision aux déclarations prospectives énoncées dans le présent communiqué ou à mettre à jour lesdites déclarations pour refléter des événements ou des circonstances se déroulant après la date du présent communiqué, qu'ils se présentent sous la forme de nouvelles informations, de futurs développements ou autrement.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Abeona Therapeutics Inc via Globenewswire