Madrid (awp/afp) - Le conseil d'administration du gestionnaire autoroutier espagnol Abertis a annoncé mardi juger "positive" l'OPA conjointe de l'italien Atlantia et de l'espagnol ACS, qui valorisera le groupe à 18,1 milliards d'euros.

"Le conseil d'administration d'Abertis (...) évalue l'offre de manière positive", indique le compte-rendu publié mardi d'une réunion organisée lundi.

Le premier actionnaire d'Abertis, Criteria Caixa, holding d'investissement de la puissante troisième banque espagnole CaixaBank, "a l'intention à ce jour d'accepter l'offre avec la totalité de ses actions", précise le document.

Criteria Caixa n'avait pas encore dévoilé publiquement ses intentions dans cette gigantesque opération pour laquelle le spécialiste des transports italien Atlantia et le numéro un espagnol du BTP ACS ont finalement décidé de s'allier, évitant in extremis la bataille d'OPA qui couvait depuis près d'un an.

Les actionnaires ont jusqu'au 8 mai pour accepter l'offre de rachat de leurs actions. Le conseil d'administration souligne que l'offre conjointe, fixée à 18,36 euros par action, est "supérieure de 11%" au prix proposé par Atlantia lors de son OPA initiale en mai 2017.

Abertis, présent en France, en Espagne, au Brésil et au Chili, a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 5,3 milliards d'euros, et se présente comme le premier gestionnaire d'autoroutes au monde, avec 8.300 kilomètres de voies dans 12 pays.

L'appétit des investisseurs pour le groupe espagnol s'était aiguisé depuis le rachat début 2017 de la totalité des parts de la Sanef, qui permet à Abertis de bénéficier d'accords lucratifs avec le gouvernement français.

afp/rp