Atlantia et ACS s'entendent pour se partager Abertis

Dans le cadre de cet accord, Atlantia va retirer son offre sur Abertis tandis que Hochtief, filiale allemande d'ACS, va formuler une offre de 18,36 euros par titre en numéraire sur l'exploitant d'autoroutes valorisant ce dernier plus de 18 milliards d'euros.

ACS va souscrire à une augmentation de capital d'Hochtief de 6,43 millions de titres à 146,42 euros par action. Il va vendre ensuite des titres Hochtief à Atlantia pour 2,5 milliards d'euros, cédant ainsi au groupe italien une participation de quasiment 25%.

Atlantia et ACS sont convenus de créer une holding de 7 milliards d'euros dont le groupe italien possédera 50% plus une action tandis qu'ACS en prendra 30% et Hochtief le reste.

Atlantia a précisé que son conseil d'administration se réunirait ce mercredi à 17h15 GMT pour examiner cet accord.

(Carlos Ruano à Madrid et Francesca Landini à Milan; Bertrand Boucey pour le service français)