ABIOMED : annonce un chiffre d'affaires de 174 millions de dollars pour le quatrième trimestre de l'exercice 2018, en hausse de 40 %, et un chiffre d'affaires annuel de 594 millions de dollars, en ha...

Abiomed annonce un chiffre d'affaires de 174 millions de dollars pour le quatrième trimestre de l'exercice 2018, en hausse de 40 %, et un chiffre d'affaires annuel de 594 millions de dollars, en hausse de 33 % par rapport à l'exercice précédent

Le bénéfice d'exploitation de l'exercice annuel s'est établi à 157,1 millions de dollars, en hausse de 74 % par rapport à l'exercice précédent

DANVERS, Massachusetts, le 3 mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - ABIOMED, Inc. (NASDAQ :ABMD), un fournisseur majeur de technologies innovantes de récupération et d'assistance cardiaque, a annoncé aujourd'hui un chiffre d'affaires de 174,4 millions de dollars pour le quatrième trimestre de l'exercice 2018, soit une augmentation de 40 % au lieu du chiffre d'affaires de 124,7 millions de dollars pour la même période de l'exercice 2017. Pour l'exercice 2018, le chiffre d'affaires total s'est établi à 593,7 millions de dollars, en hausse de 33 % par rapport au chiffre d'affaires de 445,3 millions de dollars, et le bénéfice d'exploitation est de 157,1 millions de dollars, en hausse de 74 % par rapport au bénéfice d'exploitation de 90,1 millions de dollars pour l'exercice 2017.





Les points saillants financiers et d'exploitation récents comprennent :

Le chiffre d'affaires relatif aux pompes cardiaques Impella® pour le trimestre s'est élevé à 168,3 millions de dollars, en hausse de 42 % par rapport au chiffre d'affaires de 118,9 millions de dollars au cours de la même période de l'exercice précédent. Pour l'exercice 2018, le chiffre d'affaires des pompes cardiaques Impella au niveau mondial a totalisé 570,9 millions de dollars, en hausse de 35 % par rapport au chiffre d'affaires de 423,7 millions de dollars de l'exercice précédent.





Le chiffre d'affaires du trimestre aux États-Unis des pompes cardiaques Impella a atteint 146,2 millions de dollars, en hausse de 35 % par rapport au chiffre d'affaires de 108,2 millions de dollars au cours de la même période de l'exercice précédent, l'utilisation des pompes cardiaques Impella par les patients américains augmentant de 35 %. Le chiffre d'affaires annuel d'Impella aux États-Unis a totalisé 505,1 millions de dollars, en hausse de 30 % par rapport aux 387,5 millions de dollars réalisés au cours de l'exercice précédent, l'utilisation des pompes cardiaques Impella par les patients américains augmentant de 32 %.





À l'extérieur des États-Unis, le chiffre d'affaires des pompes cardiaques Impella a totalisé 22,1 millions de dollars au quatrième trimestre et a augmenté de 107 % par rapport à l'exercice précédent, principalement en Allemagne, qui a enregistré 15,0 millions de dollars, soit une hausse de 95 % par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires annuel des pompes cardiaques Impella à l'extérieur des États-Unis a totalisé 65,7 millions de dollars, en hausse de 81 % d'une année sur l'autre, principalement en Allemagne, qui a enregistré 45,2 millions de dollars, en hausse de 70 %. De plus, la Société a commencé son lancement commercial au Japon en septembre et a enregistré un chiffre d'affaires de 2,9 millions de dollars pour l'exercice 2018.





La marge brute pour le quatrième trimestre de 2018 a été de 82,7 %, contre 84,6 % au quatrième trimestre de l'exercice précédent. Pour l'ensemble de l'exercice 2018, la marge brute a été de 83,4 %, contre 84,1 % l'exercice précédent.





Le bénéfice d'exploitation du quatrième trimestre s'est établi à 47,6 millions de dollars, soit une marge d'exploitation de 27,3 %, contre 29,0 millions de dollars, soit 23,3 % de marge d'exploitation, au cours de l'exercice précédent. Pour l'ensemble de l'exercice 2018, le bénéfice d'exploitation s'est établi à 157,1 millions de dollars, soit 26,5 % du chiffre d'affaires, contre 90,1 millions de dollars, soit 20,2 % du chiffre d'affaires, au cours de l'exercice précédent.





Le bénéfice net GAAP (selon les PCGR) du quatrième trimestre de l'exercice 2018 s'est chiffré à 36,8 millions de dollars, soit 0,80 dollar par action diluée au lieu de 14,9 millions de dollars, soit 0,33 dollar par action diluée pour l'exercice précédent. Le bénéfice net GAAP (selon les PCGR) de l'exercice complet 2018 s'est élevé à 112,2 millions de dollars, soit 2,45 dollars par action diluée, au lieu de 52,1 millions de dollars, soit 1,17 dollar par action diluée pour l'exercice précédent.





La Société a généré 49,1 millions de dollars en liquidités, quasi-espèces et titres négociables au quatrième trimestre de l'exercice 2018, portant le total à 399,8 millions de dollars au 31 mars 2018. Actuellement, la Société n'a aucune dette.





Le 13 février 2018, la Société a reçu l'approbation d'indication élargie de la FDA pour la cardiomyopathie, y compris la cardiomyopathie du peripartum et la myocardite, avec choc cardiogène, et a annoncé la Women's Initiative for Heart Recovery d'Abiomed.





Le 14 février 2018, la Société a reçu l'approbation d'indication élargie de la FDA pour les procédures d'intervention coronarienne percutanée à haut risque (ICP) pour les patients gravement complexes présentant une fraction d'éjection légèrement, modérément ou gravement dépressive.





Le 30 mars 2018, la Société a nommé un nouveau Vice-président et Directeur financier, Todd A. Trapp.





Le 2 avril 2018, la Société a reçu l'approbation de la FDA pour Impella CP® avec SmartAssist(TM) et Optical Sensor.





Le 4 avril 2018, la Société a annoncé l'approbation européenne (« European Approval » - marquage CE) pour Impella 5.5(TM) et le premier patient traité à l'University Heart Centre Hamburg en Allemagne.

« Abiomed a connu un autre trimestre et un nouvel exercice records. Je suis fier de l'exécution Patients First et de notre discipline opérationnelle, de la recherche à la fabrication, en passant par le soutien au client. Nous avons obtenu plusieurs approbations réglementaires mondiales aux États-Unis, en Allemagne et au Japon pour de nouveaux produits, de nouvelles indications et un remboursement », a déclaré Michael R. Minogue, Président du Conseil d'administration et PDG d'ABIOMED, Inc. « L'exercice 2019 se présente comme une autre année exceptionnelle et nous apprécions l'investissement de nos actionnaires. Je suis également reconnaissant envers les employés et les clients dévoués qui nous ont permis de servir nos patients et d'atteindre nos objectifs d'entreprise en matière de récupération du coeur ».

PERSPECTIVES DE L'EXERCICE 2019

La Société communique ses lignes directrices pour l'exercice 2019 avec un chiffre d'affaires total qui devrait se situer entre 740 millions et 770 millions de dollars, soit une hausse de 25 % à 30 % par rapport à l'exercice précédent. La Société donne également son orientation pour l'exercice 2019 avec une marge d'exploitation selon les PCGR qui devrait se situer entre 28 % et 30 %.

INFORMATIONS SUR LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE RELATIVE AU RÉSULTAT

La Société tiendra une conférence téléphonique pour discuter des résultats le jeudi 3 mai 2018 à 08h00 (heure de la côte Est des États-Unis). Cette conférence téléphonique, lors de laquelle seront communiqués les résultats trimestriels, sera animée par Michael R. Minogue, Président-directeur général, et Todd A. Trapp, Vice-président et Directeur financier.

Pour écouter la conférence en direct, veuillez assister à sa diffusion via le site http://investor.abiomed.com ou composer le (855) 212-2361 ; le numéro pour les appels depuis l'étranger est le (678) 809-1538. Une rediffusion de cette conférence téléphonique sera disponible de 11h (heure de l'Est) le 3 mai 2018, à 11h00 (heure de l'Est) le 10 mai 2018. Le numéro de téléphone à composer pour écouter cette rediffusion est le (855) 859-2056 ; de l'étranger, le numéro à composer est le (404) 537-3406. Le code d'accès à la retransmission est le 448 8806.

Le logo ABIOMED, ABIOMED, IMPELLA, IMPELLA 2.5, IMPELLA 5.0, IMPELLA LD, IMPELLA CP, IMPELLA RP, IMPELLA BTR, IMPELLA 5.5 et IMPELLA ECP sont des marques déposées ou des marques de commerce d'ABIOMED, Inc., et sont enregistrés aux États-Unis et dans certains pays étrangers. AB5000 et cVAD REGISTRY, Recovering hearts. Saving lives. sont des marques de commerce d'Abiomed, Inc.

À PROPOS D'ABIOMED

Basée à Danvers, dans le Massachussetts, ABIOMED, Inc. est un fournisseur majeur de matériel médical d'assistance circulatoire. Ses produits sont destinés à favoriser la mise au repos du coeur en améliorant le flux sanguin et/ou en assurant la fonction de pompage du coeur. Pour de plus amples informations, consulter : www.abiomed.com

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Ce communiqué contient des énoncés prospectifs, y compris les déclarations relatives au développement des produits existants et nouveaux d'ABIOMED, aux progrès de la Société en termes de croissance commerciale, et aux opportunités futures ainsi qu'aux autorisations réglementaires attendues. Les résultats réels de la Société pourraient différer de façon importante de ceux prévus dans ces énoncés prospectifs en fonction d'un certain nombre de facteurs, y compris les incertitudes associées au développement, aux essais et aux autorisations réglementaires associées, notamment le potentiel de pertes futures, la complexité de fabrication, les exigences d'une qualité élevée, la dépendance vis-à-vis de sources d'approvisionnement limitées, la concurrence, les évolutions technologiques, la réglementation publique, les affaires en litige, les futurs besoins en capitaux et les incertitudes autour de financements supplémentaires et autres risques et défis indiqués dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris le dernier Rapport annuel déposé sur formulaire 10-K et le dernier Rapport trimestriel sur formulaire 10-Q. Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué. La Société décline toute obligation de diffuser publiquement les résultats de toute révision de ces énoncés prospectifs qui pourrait être faite pour refléter des événements ou circonstances survenant après la date du présent communiqué ou pour refléter la survenance d'événements imprévus.

Pour de plus amples informations, contacter :

Ingrid Goldberg

Directrice, Relations Investisseurs

978-646-1590

ir@abiomed.com

Abiomed, Inc. and Subsidiaries Consolidated Balance Sheets (Unaudited) (in thousands, except share data) March 31, 2018 March 31, 2017 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 42,975 $ 39,040 Short-term marketable securities 319,274 190,908 Accounts receivable, net 70,010 54,055 Inventories 50,204 34,931 Prepaid expenses and other current assets 11,808 8,024 Total current assets 494,271 326,958 Long-term marketable securities 37,502 47,143 Property and equipment, net 117,167 87,777 Goodwill 35,808 31,045 In-process research and development 16,705 14,482 Long-term deferred tax assets, net 70,746 34,723 Other assets 14,176 8,286 Total assets $ 786,375 $ 550,414 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Accounts payable $ 23,565 $ 20,620 Accrued expenses 46,147 37,703 Deferred revenue 14,970 10,495 Current portion of capital lease obligation - 799 Total current liabilities 84,682 69,617 Other long-term liabilities 776 3,251 Contingent consideration 10,490 9,153 Long-term deferred tax liabilities 903 783 Capital lease obligation, net of current portion - 15,539 Total liabilities 96,851 98,343 Commitments and contingencies Stockholders' equity: Class B Preferred Stock, $.01 par value - - Authorized - 1,000,000 shares; Issued and outstanding - none Common stock, $.01 par value 444 437 Authorized - 100,000,000 shares; Issued - 46,100,649 shares at March 31, 2018 and 45,249,281 shares at March 31, 2017; Outstanding - 44,375,337 shares at March 31, 2018 and 43,673,286 shares at March 31, 2017 Additional paid in capital 619,905 565,962 Retained earnings (Accumulated deficit) 140,457 (46,959 ) Treasury stock at cost - 1,725,312 shares at March 31, 2018 and 1,575,995 shares at March 31, 2017 (67,078 ) (46,763 ) Accumulated other comprehensive loss (4,204 ) (20,606 ) Total stockholders' equity 689,524 452,071 Total liabilities and stockholders' equity $ 786,375 $ 550,414

Abiomed, Inc. and Subsidiaries Consolidated Statements of Operations (Unaudited) (in thousands, except per share data) Three Months Ended

March 31, Fiscal Years Ended

March 31, 2018 2017 2018 2017 Revenue $ 174,436 $ 124,680 $ 593,749 $ 445,304 Costs and expenses: Cost of revenue 30,098 19,261 98,581 70,627 Research and development 21,270 16,325 75,297 66,386 Selling, general and administrative 75,501 60,100 262,734 218,153 126,869 95,686 436,612 355,166 Income from operations 47,567 28,994 157,137 90,138 Other income: Investment income, net 1,303 486 3,688 1,554 Other (expense) income, net (363 ) (124 ) (388 ) (349 ) 940 362 3,300 1,205 Income before income taxes 48,507 29,356 160,437 91,343 Income tax provision 11,660 14,457 48,267 39,227 Net income $ 36,847 $ 14,899 $ 112,170 $ 52,116 Basic net income per share $ 0.83 $ 0.34 $ 2.54 $ 1.21 Basic weighted average shares outstanding 44,320 43,579 44,153 43,238 Diluted net income per share $ 0.80 $ 0.33 $ 2.45 $ 1.17 Diluted weighted average shares outstanding 46,141 44,924 45,849 44,658

