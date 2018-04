ABIOMED : va nommer son nouveau Directeur financier, M. Todd A. Trapp

DANVERS, Mass., April 02, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Abiomed, Inc. (Nasdaq:ABMD), fournisseur majeur de technologies innovantes d'assistance et de récupération cardiaque, a annoncé aujourd'hui que Todd A. Trapp sera nommé en qualité de Vice-Président et Directeur financier avec effet au 9 avril 2018.

M. Trapp, 47 ans, arrive chez Abiomed en provenance de Watts Water Technologies, Inc., où il officie en qualité de directeur financier depuis 2015. Watts Water Technologies est un leader mondial (1,5 milliard d'USD) de la fabrication de produits innovants afin de maîtriser l'efficacité, la sécurité et la qualité de l'eau au sein d'applications résidentielles et commerciales. Avant de travailler chez Watts Water Technologies, M. Trapp a occupé, pendant 13 ans, divers postes financiers et opérationnels chez Honeywell International Inc., une entreprise de technologie et de fabrication aux activités diversifiées (40 milliards d'USD). Chez Honeywell, M. Trapp a occupé les postes de Vice-Président de la planification et de l'analyse financières, Directeur financier de l'entité Compagnies aériennes, Directeur des finances de la division Systèmes de transport, responsable des Relations investisseurs et d'autres postes importants en gestion financière. Avant de rejoindre Honeywell, M. Trapp avait occupé plusieurs postes opérationnels à la trésorerie et aux finances chez United Business Media, Inc. and Pearson, Inc. M. Trapp est titulaire d'une licence en comptabilité obtenue au Providence College et d'un MBA en finance de la Northeastern University.

« Je suis ravi de rejoindre Abiomed, une entreprise qui a révolutionné et continue de révolutionner les soins prodigués aux patients avec sa technologie de classe mondiale, Impella », précise M. Trapp. « Je me suis engagé à travailler en étroite collaboration avec les employés de la société et les actionnaires pour faire progresser davantage la croissance de la société et poursuivre la tradition de solide exécution dont elle bénéficie ».

« À l'issue d'un processus de recherche intensif, nous avons le plaisir d'accueillir M. Todd Trapp au sein de l'équipe de direction d'Abiomed », a déclaré Michael R. Minogue, Président et Directeur Général d'Abiomed. « Le palmarès impressionnant de réalisations à des postes de direction financière mondiale qu'affiche Todd symbolise son expertise financière, sa rigueur opérationnelle et son leadership. Todd aidera Abiomed à passer au stade suivant pour le bénéfice des patients que nous servons et celui de nos actionnaires ».

À PROPOS DES POMPES CARDIAQUES IMPELLA

Les Impella 2.5®, Impella CP®, Impella 5.0® et Impella LD® sont des pompes cardiaques approuvées par la FDA, utilisées pour traiter les patients atteints d'une crise cardiaque en choc cardiogénique et ont la capacité unique de permettre la récupération cardiaque native, permettant ainsi aux patients de rentrer chez eux avec leur propre coeur. Les dispositifs Impella 2.5 et Impella CP sont également approuvés pour le traitement de certains patients souffrant d'insuffisance cardiaque avancée qui subissent des interventions coronaires percutanées (ICP) optionnelles et urgentes telles que l'implantation d'un stent ou une angioplastie par ballonnet, afin de rouvrir les artères coronaires bloquées. La pompe cardiaque droite d'Abiomed, le dispositif Impella RP®, est approuvée par la FDA pour traiter les patients souffrant d'insuffisance cardiaque droite, de décompensation suite à l'implantation d'un dispositif d'assistance ventriculaire gauche, d'un infarctus du myocarde, d'une transplantation cardiaque ou d'une chirurgie à coeur ouvert. Pour en savoir plus sur la plateforme Impella des pompes cardiaques, y compris leurs indications approuvées et les informations importantes relatives à la sécurité et aux risques associées à l'utilisation des dispositifs, veuillez consulter le site www.protectedpci.com.

Le logo ABIOMED, ABIOMED, Impella, Impella 2.5, Impella 5.0, Impella LD, Impella CP, Impella RP et Recovering Hearts. Saving Lives sont des marques déposées d'Abiomed, Inc. aux États-Unis et dans certains pays étrangers.

À PROPOS D'ABIOMED

Basée à Danvers, dans le Massachusetts, Abiomed, Inc. est un fournisseur majeur de matériel médical d'assistance circulatoire. Ses produits sont destinés à favoriser la mise au repos du coeur en améliorant le flux sanguin et / ou en assurant la fonction de pompage du coeur. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.abiomed.com

ÉNONCÉS PROSPECTIFS



Ce communiqué contient des énoncés prospectifs, y compris les déclarations relatives au développement des produits existants et nouveaux d'Abiomed, au développement commercial de la Société et aux opportunités futures ainsi qu'aux autorisations réglementaires attendues. Les résultats réels de la Société pourraient différer de façon importante de ceux prévus dans ces énoncés prospectifs en fonction d'un certain nombre de facteurs, y compris les incertitudes associées au développement, aux essais et aux autorisations réglementaires associées, y compris le potentiel de pertes futures, la complexité de fabrication, les exigences d'une qualité élevée, la dépendance vis-à-vis de sources d'approvisionnement limitées, la concurrence, les évolutions technologiques, la réglementation publique, les litiges, les futurs besoins en capitaux et les incertitudes autour de financements supplémentaires, et autres risques et défis indiqués dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris le dernier Rapport annuel déposé sur formulaire 10-K et le dernier Rapport trimestriel sur formulaire 10-Q. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué. La Société n'assume aucune obligation de diffuser publiquement les résultats de toute révision de ces énoncés prospectifs qui peut être faite pour refléter des événements ou circonstances survenant après la date du présent communiqué ou pour refléter la survenance d'événements imprévus.

Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec :

Ingrid Goldberg Ward

Directrice, Relations avec les investisseurs

978-646-1590

igoldberg@abiomed.com

