ABIVAX : renforce son équipe de direction

Abivax a nommé le Dr. Alexandra Pearce au poste de Vice-Présidente et responsable des affaires réglementaires, à compter du 21 mai 2018. Forte d'une vaste expérience dans le domaine des affaires réglementaires, le Dr. Pearce a travaillé en étroite collaboration avec la Food and Drug Administration américaine (FDA) et l'Agence Européenne des Médicaments (EMA). A ce titre, elle a supervisé avec succès le processus d'autorisation globale réglementaire de nombreux produits dans divers domaines thérapeutiques et ce, jusqu'à leur approbation."Nous sommes ravis de confier la gestion de nos affaires réglementaires au Dr. Pearce, alors que nous nous apprêtons à franchir des jalons réglementaires importants pour nos principaux programmes de développement", a déclaré le Pr. Hartmut Ehrlich, M.D., Directeur Général d'Abivax."L'expérience du Dr. Pearce en matière réglementaire, acquise au cours de ses 25 années passées chez Pfizer, Amgen et Glenmark, sera d'une valeur inestimable lors de nos discussions futures sur les stratégies de licence et la conduite d'essais pivots pour nos produits cliniques ABX464 et ABX196, avec la FDA, l'EMA et d'autres autorités réglementaires."