ABO Environment : Group - Chiffres annuels 2017

ABO-Group - Chiffres annuels 2017

Gand, 30 mars 2018 - 17.00 h - Communiqué de presse / information réglementée

ABO-Group, un bureau d'ingénieurs axé sur la construction, l'environnement et l'énergie, annonce aujourd'hui ses chiffres annuels consolidés pour 2017.

Les points forts en 2017



Chiffre d'affaires en hausse de 20% à 44 millions d'euros

Le bénéfice opérationnel augmente de 80%, à 3 millions d'euros

Extension de la capacité machine et des techniques de forage

Perspectives pour 2018

Augmentation du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Développement de la géotechnique en tant que moteur de croissance du groupe

Décret sols approuvé en Wallonie

Élaboration d'un plan stratégique 'Vision 2022'

2016



en € 000 2017



en € 000 Variation



en € 000 Variation



en % Par action



en € Chiffre d'affaires 36 779 44 127 7 348 +20,0% Produits d'exploitation totaux 37 820 45 393 7 573 +20,0% Bénéfice opérationnel avant amortissements 3 587 5 454 1 867 +52,0% 0,52 Amortissements 1 929 2 471 542 +28,1% Bénéfice opérationnel 1 658 2 983 1 325 +80,0% Résultat financier -208 -487 -279 +134,1% Bénéfice avant impôts 1 449 2 496 1 047 +72,3% Bénéfice net 792 1 093 301 +38,0% 0,10

Croissance du chiffre d'affaires de 20%

ABO-GROUP a enregistré en 2017 une croissance de 20% de son chiffre d'affaires. Celle-ci provient à raison de 6,5% des acquisitions (intégration sur douze mois de Geomet/Geosonda aux Pays-Bas en 2017 contre 6 mois en 2016 et consolidation intégrale de Enviromania/Translab en Belgique à partir de 1/01/2017). La croissance organique a atteint pour sa part un solide 13,5%.

La croissance a bénéficié d'un large soutien : tant en France qu'aux Pays-Bas et en Belgique, une croissance à deux chiffres a été réalisée. Le marché de la construction et des infrastructures est en hausse partout et bon nombre de nouveaux projets sont lancés. Ce sont les activités géotechniques qui ont affiché la plus forte croissance, tant sur les marchés intérieurs (Geosonda en Belgique et aux Pays-Bas, ERG Géotechnique en France) qu'à l'international (via Ecorem, projet en Ouganda).

Dans les activités de conseil en Belgique (ABO), la croissance se marque surtout dans l'amiante et l'archéologie. Le département énergie, Energy to zero (E20), a lui aussi enregistré une très forte croissance grâce à la bonne exécution d'une série de grands contrats cadres.

La répartition du bénéfice se présente comme suit :

2016



en € 000 2017



en € 000 Variation



en € 000 Variation



en % % du



Chiffre d'affaires France 16 545 19 205 2 660 +16,1% 43,5% Belgique 14 354 16 542 2 188 +15,2% 37,5% Pays-Bas 5 880 8 380 2 500 +42,5% 19,0% Chiffre d'affaires 36 779 44 127 7 348 +20,0% 100%

Hausse de 80% du bénéfice opérationnel

Le niveau accru d'activité se traduit par une augmentation des charges d'exploitation (hausse de 38% des achats liés aux projets et de 19% des services et biens divers). Les frais de personnel, le plus grand poste de charges d'un bureau de conseil, augmentent de 11%.

Le bénéfice opérationnel avant amortissements s'établit à 5,45 millions d'euros (0,52 euro/action), soit une hausse de 52%. Cette forte progression trouve son origine dans l'amélioration des résultats opérationnels en Belgique et en France. En France, c'est surtout la division géotechnique qui a assuré une augmentation des bénéfices. En Belgique, Enviromania/Translab et E20 ont su traduire leur hausse de chiffre d'affaires par un net gain de rentabilité. Les pertes dans la division internationale ont encore été réduites. Aux Pays-Bas, on a opté résolument pour le recrutement et l'expansion, avec comme résultat une augmentation du bénéfice opérationnel. Ceci a compensé l'absence d'éléments non récurrents, si bien que la contribution est restée stable d'une année à l'autre.

Avec le programme d'investissement continu mené par le groupe ces dernières années pour le remplacement et l'extension du parc de machines, les amortissements sont en nette hausse (+542k € à 2,47 millions d'euros, soit +28,1%). En 2017, plus de 2 millions d'euros de nouveaux équipements ont été achetés pour les entreprises de terrain. Le groupe investit dans l'extension des capacités, mais aussi dans de nouvelles techniques. Le parc de machines multifonctionnelles disponibles, combiné à une variété de techniques de forage, garantit une offre de produits unique pour le client.

Le bénéfice opérationnel augmente de 1,3 million d'euros, passant de 1,7 à 3 millions d'euros (+80%).

Le résultat financier est en baisse, principalement en raison de la comptabilisation des charges de financement de Enviromania/Translab et des pertes de change sur le dollar. L'acquisition d'Esher (participation de 47,6% avec option d'achat sur les actions restantes), annoncée à la fin de l'an dernier, a généré une contribution légèrement positive de 28k €. Fin 2017, les actions détenues dans Binergy Meer ont été vendues. Ceci a généré un bénéfice non récurrent de 98k €.

La réforme de la fiscalité des entreprises en Belgique (le soi-disant « accord de l'été ») a eu un effet négatif non récurrent très important sur les actifs d'impôt différé constitués dans le passé. Les taux revus à la baisse sont évidemment bénéfiques pour le futur mais entraînent pour l'heure une dévalorisation des pertes récupérables déjà prévues et comptabilisées. Le conseil d'administration a par ailleurs opté, dans son évaluation, pour une attitude prudente. La réforme a un effet positif sur les passifs d'impôts différés. Ceci n'est cependant pas comptabilisé par le biais du compte de résultats, mais bien dans le résultat consolidé de la période entière.

Le bénéfice net augmente de 38%, passant de 792k € à 1,1 million d'euros (0,10 euro par action).

Le total du bilan s'accroît, passant de 37,3 à 40,8 millions d'euros. Du côté de l'actif, les principaux changements sont l'augmentation du goodwill et des immobilisations incorporelles (conséquence directe de la consolidation intégrale de Enviromania/Translab et de l'attribution correspondante du prix d'achat), des créances commerciales (liées à la hausse de l'activité) et la valorisation des actifs destinés à la vente (suite à la vente de Binergy Meer). Du côté du passif, les dettes financières augmentent en raison, principalement, du leasing de nouveaux équipements, de la comptabilisation du financement pour le fonds de roulement et les dettes de Enviromania/Translab suite à la consolidation intégrale. Le total des fonds propres est en hausse et s'établit à 13,7 millions d'euros, générant un ratio de fonds propres de 33,6%.

L'ensemble des chiffres (compte de résultats consolidé, bilan, tableau des flux de trésorerie et tableau des variations des fonds propres) est repris en annexe de ce communiqué.

Perspectives pour 2018

Augmentation du chiffre d'affaires et de la rentabilité

ABO-Group entend poursuivre le développement de ses activités de conseil environnemental et énergétique, d'engineering et de testing, à la fois dans le marché intérieur (Belgique, Pays-Bas, France) et dans une série de marchés internationaux en croissance (en visant particulièrement l'Asie du sud-est et l'Afrique). Le groupe maintient sa stratégie et son positionnement en tant qu'acteur européen aux ambitions internationales. ABO-Group mise sur la croissance interne, organique, par le recrutement d'experts pour le lancement et le développement de nouvelles activités. En 2017, diverses nouvelles activités ont été lancées et de nouveaux bureaux ont été ouverts. Nous nous attendons à ce que ces initiatives soutiennent le chiffre d'affaires et la rentabilité en 2018.

D'autre part, le groupe cherche à renforcer sa position dans son marché intérieur par le biais d'acquisitions. En 2017, la participation dans Enviromania/Translab a été relevée, passant à 74,4%. Fin 2017, une participation de 47,6% a été prise dans le bureau d'études gantois Esher. L'effet positif des transactions réalisées ces dernières années se fait clairement sentir. Résolu à poursuivre ce processus, le groupe continuera, en 2018, à suivre le marché des acquisitions et tentera de concrétiser une série d'opportunités. Outre les dossiers en cours dans les pays du marché intérieur, une extension géographique en Europe est également à l'étude.

Le groupe maintient son objectif de croissance à deux chiffres, en alliant croissance organique et par voie d'acquisition. Pour 2018, cela se traduit concrètement par un objectif de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec une marge opérationnelle avant amortissements de 10%.

Développement de la géotechnique en tant que moteur de croissance du groupe

La géotechnique est l'activité la plus importante du groupe. Des investissements sont réalisés activement pour mettre pleinement à profit les interactions entre les différentes divisions géotechniques (travail de terrain et conseil). L'échange de connaissances et de matériel entre les pays du marché intérieur est encouragé. Des contacts sont noués avec des clients internationaux afin de pouvoir leur offrir un service de qualité comparable dans différents marchés. Le groupe étudie activement le lancement d'activités de laboratoire géotechnique en Belgique, inspirées des connaissances et de l'expérience en France. En Belgique, l'entreprise a remporté une série de grands contrats cadres qui soutiennent le développement futur des activités géotechniques.

Décret sols approuvé en Wallonie

Le parlement wallon a approuvé, le 28 février 2018, un nouveau cadre législatif pour les sols (le « Décret sols »). Un cadre législatif adapté pour le développement, l'utilisation et l'assainissement des sols est ainsi mis en place en Wallonie. ABO estime que cela créera une dynamique positive pour le secteur. Le décret entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2019.

Élaboration d'un plan stratégique 'Vision 2022'

Le Conseil d'administration du groupe examine, en accord avec la direction, l'élaboration d'un plan stratégique quinquennal. Il est prévu de le concrétiser d'ici l'été 2018. ABO-GROUP opte toujours résolument pour une poursuite de la croissance, par l'extension de la gamme de produits et l'ouverture de nouveaux bureaux, ainsi que par le suivi actif de dossiers d'acquisition.

À l'Assemblée générale de cette année, les mandats de tous les administrateurs ainsi que du commissaire arriveront à échéance. Le conseil d'administration propose, après avis du comité d'audit, de renommer EY en tant que commissaire du groupe pour une période de 3 ans. L'ordre du jour complet et la convocation à l'assemblée seront envoyés fin avril.

Calendrier financier

27/04/2018 : Publication du rapport annuel 2017 et convocation à l'Assemblée générale

30/05/2018 : Assemblée générale

14/09/2018 : Chiffres semestriels 2018

Déclaration du commissaire

Le commissaire d'ABO-Group Environment NV, EY Bedrijfsrevisoren BCVBA, représenté par Marnix Van Dooren, a confirmé que ses activités de contrôle, qui sont terminées quant au fond, n'ont pas révélé de corrections significatives qui devraient être apportées aux chiffres consolidés du groupe pour 2017, repris dans ce communiqué de presse.

À propos d'ABO-Group

ABO-Group est une entreprise cotée, spécialisée en consultance, testing et engineering, centrée spécifiquement sur la construction, l'environnement et l'énergie. ABO-Group opère à la fois dans ses trois marchés intérieurs (Belgique, Pays-Bas et France) et sur le marché international et garantit à ses clients une solution durable. Pour une description plus détaillée des activités du groupe, nous vous invitons à consulter le site internet d'ABO-Group (www.th-group.eu).

Pour de plus amples informations :

Frank De Palmenaer Johan Reybroeck

CEO ABO-Group Environment SA CFO ABO-Group Environment SA

frank.depalmenaer@abo-group.eu johan.reybroeck@abo-group.eu

T +32 (0)9 242 88 22

Derbystraat 255, Maaltecenter Blok G, B-9051 Gand (SDW), Belgique

Ce communiqué de presse est disponible sur notre site internet www.abo-group.eu



Y compris la part dans le bénéfice des entreprises associées

