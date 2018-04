ABO-Group: rapport annuel et convocation à l'assemblée générale ordinaire du 30 mai 2018

Suite à la publication de ses résultats annuels le 30 Mars 2018 et à l'annonce de l'Assemblée Générale qui se tiendra le 30 Mai 2017, ABO-Group publie aujourd'hui son rapport annuel pour 2017. Le rapport annuel peut être consulté sur le site Internet d' ABO-Group http://www.abo-group.eu/fr/investisseurs/aandeelhoudersinformatie/assemblees-des-actionnaires/

Vous y trouverez également ces documents :

Convocation à l'assemblée ordinaire 2018

Information pour l'actionnaire

Procuration pour l'assemblée générale ordinaire 2018

Rapport du Conseil d'Administration à l'assemblée générale ordinaire

Comptes annuels 2017

Rapport du commissaire sur les comptes statutaires 2017

Rapport du commissaire sur les comptes consolidés 2017

ABO-Group est une entreprise cotée en Bourse spécialisée dans la consultance, le testing et l'ingénierie, et ceci dans les domaines de la construction, de l'environnement et de l'énergie. ABO-Group est aussi bien active dans ses trois foyers nationaux (Belgique, Pays-Bas et France) que sur le marché international et garantit une solution durable à ses clients. Pour une description plus détaillée des activités du groupe, nous vous renvoyons au site web d'ABO-Group (www.abo-group.eu).

Pour plus d'information :

Frank De Palmenaer Johan Reybroeck

CEO ABO-Group Environment NV CFO ABO-Group Environment NV

frank.depalmenaer@abo-group.eu johan.reybroeck@abo-group.eu

T +32 (0)9 242 88 22

Derbystraat 255, Maaltecenter Blok G, B-9051 Gent (SDW), Belgique

