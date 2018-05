ACCENTURE : étend son contrat avec BMW

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BAYERISCHE MOTOREN WERKE 0.01% 91.83 5.76%

Accenture annonce que le groupe BMW, l'un des premiers constructeurs d'automobiles et de motos Premium au monde, étend ses activités avec Accenture Interactive à la fourniture et au support de contenus numériques et aux fonctionnalités associées pour les marques BMW et MINI sur tous les canaux dans le monde entier.Accenture Interactive travaille étroitement avec les équipes digitales du groupe BMW, combinant données, technologie et services créatifs pour mettre l'expérience au centre de la communication de la marque. Accenture Interactive adapte le contenu numérique aux spécificités locales dans plusieurs langues et 120 pays, et partage les messages publicitaires appropriés sur tous les canaux y compris les moteurs de recherche et les réseaux sociaux.De plus, Accenture Interactive accompagne BMW et MINI dans l'utilisation de leur plateforme de gestion des contenus 24 heures sur 24 et 5 jours par semaine partout dans le monde. S'appuyant sur des technologies innovantes, des processus automatisés et un service de gestion des opérations efficace, Accenture Interactive fournit un service de support de site web, qui couvre l'ensemble des plateformes web, ainsi que toutes les questions et demandes associées.